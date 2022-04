F1: Ex-Ferrari analisa disputa entre Leclerc e Verstappen em 2022

Carregar reprodutor de áudio

Ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1, o francês Jean Alesi fez uma análise da disputa entre o monegasco Charles Leclerc, representante do time de Maranello na categoria, e Max Verstappen, holandês da Red Bull que foi campeão em 2021, no começo da temporada 2022.

Por enquanto, cada um dos competidores venceu uma corrida, com Leclerc triunfando no GP do Bahrein, etapa inaugural deste ano, e Verstappen alcançando a glória no GP da Arábia Saudita, disputado no fim de semana passado.

A próxima etapa do campeonato é o GP da Austrália, que representa a terceira de 22 rodadas da atual temporada. Por ora, o líder do campeonato é Leclerc, que liderou dobradinha da Ferrari em Sakhir e cruzou a linha de chegada imediatamente atrás de Verstappen em Jeddah.

O atual campeão, por outro lado, foi 'vítima' de um problema de combustível na unidade de potência da Red Bull, tendo abandonado o GP do Bahrein -- assim como o companheiro mexicano Sergio Pérez, que também viu seu RB18 ter a mesma 'falha' no deserto de Sakhir.

“Quando vejo Leclerc e Verstappen, sinto que estou olhando para uma imagem dupla. Eles são uma 'fotocópia' um do outro. Charles pode parecer melhor em ler uma corrida, mas isso é apenas uma impressão”, disse Alesi ao jornal italiano Corriere della Sera.

Segundo o francês, que correu pela Ferrari de 1991 a 1995, a disputa entre Leclerc e Verstappen tem sido respeitosa, pelo menos por enquanto, até pelo fato de os dois pilotos se comportarem de forma parecida.

Button critica extensão do novo contrato de Norris com a McLaren; entenda o 'caso'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: