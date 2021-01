Uma das novidades mais esperadas da temporada 2021 da Fórmula 1 é a parceria entre Sebastian Vettel e a Aston Martin, que assumiu oficialmente as operações da Racing Point. E para Otmar Szafnauer, chefe da Aston, a presença do tetracampeão na equipe pode inclusive beneficiar o outro piloto da marca, Lance Stroll. Para Szafnauer, Vettel irá "trazer o melhor" do canadense a tona.

Vettel busca um recomeço com a Aston Martin, após um 2020 complicado com a Ferrari, dentro e fora das pistas. O tetracampeão descobriu que não teria seu contrato renovado antes mesmo do início da temporada e sofreu bastante com o problemático SF1000, pontuando menos que seu companheiro Charles Leclerc.

Porém, a direção da Aston Martin acredita que Vettel irá prosperar nesse novo ambiente, com o diretor técnico Andrew Green falando em outubro que a equipe pode ajudá-lo a "redescobrir sua paixão".

Szafnauer acredita que Vettel e Stroll irão motivar um ao outro.

"É animador ter ambos na equipe", disse. "Em Sebastian, temos um tetracampeão com uma grande experiência em ajudar equipes a vencer corridas, tornando-as capazes de disputar títulos".

"Por isso que é tão importante termos ele conosco. Ele traz uma mentalidade vencedora e, sem dúvidas, vamos aprender muito com ele. Em Lance, temos um piloto jovem, talentoso, que trabalha arduamente e que teve sua melhor campanha no ano passado".

"Sabemos que, se dermos todas as ferramentas, ele é mais do que capaz de atingir seus objetivos. Também achamos que Sebastian trará a tona o melhor de Lance, com Lance ficando no calcanhar de Sebastian. Então estamos felizes com nossa dupla de 2021. É a mistura ideal de experiência, conhecimento de vitórias e talento puro".

Szafnauer admitiu que lidar com a transição de Racing Point para Aston Martin não foi um processo fácil para a equipe, apesar do conhecimento provado da estrutura de fazer muito com recursos limitados.

"Foi uma tarefa hercúlea", disse. "É fácil esquecer que vínhamos preparando o terreno para essa nova era enquanto enfrentávamos uma situação global muito desafiadora. E fizemos isso enquanto passávamos pela nossa melhor temporada na F1 até aqui, incluindo uma vitória e vários pódios para terminarmos em quarto no Mundial de Construtores".

"Todos os envolvidos devem ficar orgulhosos do que conquistamos e acho que isso demonstra que, enquanto essa seja uma equipe com novo nome e identidade, mantemos a forte base que nos guiou por momentos difíceis até onde chegamos".

"Enquanto até então o desafio era para nos estabelecermos como a equipe mais eficiente do grid, agora há uma oportunidade para nos estabelecermos como uma equipe de ponta, mantendo essa eficiência, visando adicionar mais um emocionante capítulo ao legado da Aston Martin".

Szafnauer também sugeriu que a Aston pode mirar vitórias em 2021: "Com um novo nome, investidores comprometidos, novos investimentos e uma equipe com experiência, acreditamos que temos todos os ingredientes certos para lutar por mais pódios e, com sorte, vitórias também".

"É o começo de uma nova jornada e posso sentir que a equipe está ainda mais motivada, com uma determinação de levar a performance para um novo patamar".

"Combinado com algumas das mentes mais criativas do negócio, uma mentalidade de pilotos de verdade e o espírito de que tudo é possível que nos serviu bem por anos, temos muitas razões para ficarmos animados com o futuro".

