Uma das "novas" equipes da temporada 2021 da Fórmula 1, a Alpine, novo nome da Renault, divulgou as primeiras imagens da pintura do carro, além da data de lançamento oficial do A521, nome oficial do modelo deste ano.

Em setembro de 2020, a Renault anunciou que a equipe de F1 passaria por uma reformulação, que incluía a mudança de nome para Alpine, como forma de ajudar a divulgar a marca, que faz parte dos negócios da montadora francesa.

Em uma coletiva de imprensa para divulgar sua nova abordagem estratégica - chamada de "Renaultlução" - a marca explicou como que funcionaria esse projeto de unir várias atividades ligadas à Renault Sport para junto da Alpine, incluindo a equipe de F1.

Como parte do lançamento, a marca divulgou as primeiras imagens da pintura do carro de 2021 em versão digital. O modelo terá uma base na cor preta com branco, vermelho e azul na parte traseira e nas asas.

A cor preta é um tributo ao protótipo A500 F1 de 1975, segundo a equipe, que chamou o design de uma "pintura temporária".

A pintura será mantida até o lançamento oficial do novo carro, que terá como nome Alpine A521, em um evento no próximo mês, que contará com a presença dos pilotos Fernando Alonso e Esteban Ocon. O A521 é uma junção do A de Alpine, A500 em referência ao projeto da F1 e 21 pelo ano.

"A pintura apresentada hoje é a primeira demonstração da nova identidade da equipe Alpine F1", disse o diretor de design da marca Antony Villain. "Alguns dos elementos gráficos estruturais seguirão na pintura definitiva enquanto outras serão modificadas. O símbolo da Alpine em um sistema gráfico tricolor é o primeiro símbolo objetivo da identidade da marca no esporte".

"O branco, vermelho e azul se referem às cores das bandeiras francesa e do Reino Unido, que são importantes para nós. Várias modificações ainda estão por vir".

A marca ainda está com planos em ação para projetar um novo carro esportivo elétrico em parceria com a Lotus, com ambas as marcas prestes a "conduzir um estudo compreensivo de engenharia, design e desenvolvimento do carro ao avaliar os recursos e experiência de cada entidade na França e no Reino Unido".

O plano da Alpine é de produzir mais carros elétricos no futuro, e a marca pretende usar a tecnologia e aprendizados da equipe da F1 para isso.

O objetivo estratégico é de tornar a marca Alpine lucrativa em todas as suas atividades, incluindo a F1, até 2025, o que deve contar com a ajuda do novo teto orçamentário do esporte.

"A nova Alpine pega três ramos da marca com ativos separados e áreas de excelência para torná-las negócios completos e empoderados", disse o novo CEO da marca Laurent Rossi.

"A habilidade de nossa fábrica em Dieppe, os mestres da engenharia de nossas equipes da Fórmula 1 e da Renault Sport irão brilhar em nossa linha de carros tecnológicos e 100% elétricos, levando o belo nome da Alpine em direção ao futuro".

"Vamos estar nas pistas e nas ruas, de modo autêntico e ardente".

Rossi assumiu recentemente o papel de CEO da Alpine, após a saída do ex-chefe da equipe Renault na F1, Cyril Abiteboul, como parte de uma série de mudanças na montadora.

O atual diretor executivo Marcin Budkowski deve se tornar o novo chefe da equipe, enquanto o ex-chefe da Suzuki na MotoGP, Davide Brivio, deve assumir a função de CEO da equipe de F1.

Alpine A521 livery 1 / 7 Foto de: Alpine Alpine A521 livery 2 / 7 Foto de: Alpine Alpine A521 livery 3 / 7 Foto de: Alpine Alpine A521 livery 4 / 7 Foto de: Alpine Alpine A521 livery 5 / 7 Foto de: Alpine Alpine A521 livery 6 / 7 Foto de: Alpine Alpine A521 livery 7 / 7 Foto de: Alpine

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

GROSJEAN exibe pela PRIMEIRA VEZ mãos QUEIMADAS, CHOCA fãs e tem futuro INCERTO

PODCAST: Vettel, Alonso, Schumacher, eventos e mais: o que esperar da F1 em 2021?