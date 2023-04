Carregar reprodutor de áudio

Com três vitórias em 2023, dando sequência à temporada histórica de 2022, o mundo da Fórmula 1 parece viver uma nova era de domínio da Red Bull. Para muitos, isso levanta preocupações sobre como essa era pode afetar o momento de popularidade na categoria. Mas para Gunther Steiner, chefe da Haas, a F1 não deve mexer nas regras somente para tentar frear a vantagem do time austríaco.

Até agora, a Red Bull possui vitórias dominantes em 2023, com direito a duas dobradinhas no Bahrein e na Arábia Saudita.

Muitos fãs e membros do paddock já expressaram preocupação sobre o impacto negativo que mais um ano de domínio austríaco teria sobre o esporte, vindo na esteira de uma era alemã com a Mercedes. Mas Steiner defende que a integridade do esporte precisa ter prioridade sobre o espetáculo.

"O esporte é o principal aqui", disse Steiner ao Motorsport.com. "O espetáculo é secundário, mas acho que isso será resolvido, e ainda temos uma boa disputa na frente entre Checo e Max, que não parece acontecer sem atritos".

"Hoje essa disputa tem elementos de espetáculo. Mas não me preocupo com a possibilidade de outros alcançarem".

Steiner seguiu defendendo que as regras atuais não precisam ser alteradas.

"Eu digo que elas funcionam. Claro, nesse momento a Red Bull tem uma vantagem, mas não vejo ela mantendo tudo isso nas próximas 20 corridas. Não tenho certeza disso porque todos irão alcançar, e com sorte veremos como a Red Bull obteve essa vantagem, aí podemos copiar ou fazer algo similar".

"Todos estarão dando o seu melhor. E não podemos esquecer que a Red Bull tem a punição do ano passado, com menos desenvolvimento no túnel de vento, então em teoria eles não podem mexer muito mais".

"Então temos que ver. Mas eles fizeram um trabalho fantástico. Portanto, não se pode culpar o regulamento por isso. Porque se alguém faz um trabalho melhor que os demais, eles merecem a vantagem".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Questionado sobre o que pensaria sobre potenciais mudanças no regulamento para frear a Red Bull: "É um sistema de votação, não se pode mexer porque alguém é mais rápido que os outros, isso não é justo".

"Se eles acharam algo que não é legal, o regulamento pode ser ajustado. A segurança é sempre uma preocupação. Mas acho que vamos descobrir em algumas corridas o que realmente está acontecendo. Não devemos chegar à conclusões precipitadas".

Ouça Massa detalhando possível judicialização do título da F1 2008 por causa do 'Crashgate'

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #224 – Inconsistência da FIA estraga o grande momento da F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music