O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que os comandantes da Fórmula 1 devem resistir a levar um “taco de beisebol” para o formato de fim de semana e, em vez disso, fazer ajustes de regras mais precisos com uma “faca afiada”.

A programação de um fim de semana da F1 ganhou destaque após os comentários do CEO, Stefano Domenicali, de que ele é a favor do cancelamento das sessões de treinos livres.

Isso veio antes de pilotos e chefes pressionarem para revisar a estrutura de uma etapa de corrida sprint, abandonando o impopular TL2 de sábado em favor de uma disputa de classificação separada.

Embora Wolff tenha dito que a principal prioridade deve ser continuar a aumentar a popularidade da F1, ele declarou preferência por um fim de semana mais tradicional e alertou que os chefes não devem levar um “taco de beisebol” para a configuração. Em vez disso, ele pediu uma ferramenta mais precisa, como uma “faca afiada”.

“Acho que todos compartilhamos o mesmo objetivo de que queremos que o esporte continue a se desenvolver bem e aumentar seu público.

“Só precisamos encontrar um denominador comum, qual é o melhor princípio.

“Sou mais conservador, gosto da classificação, mas também temos que ter a mente aberta sobre para onde o esporte está indo e algumas das corridas Sprint foram fantásticas.

“Portanto, o que quer que Stefano decida que é bom, acho que ele terá todos os dados sobre a mesa, o que é bom para o público, o que é bom para a marca e então queremos apenas tentar ajustar as coisas sem usar um taco de beisebol, mas uma faca afiada... uma maneira mais precisa de cortá-la."

Reuniões foram realizadas durante o fim de semana do GP da Austrália para tentar implementar uma segunda sessão de qualificação a tempo para a etapa de sprint do Azerbaijão no final deste mês.

No entanto, o intervalo de quatro semanas em vez de um evento chinês significa que muitas partes estão de férias, enquanto a fabricante de pneus Pirelli enfrenta uma corrida para fornecer pneus extras a tempo.

É mais provável, portanto, que uma estrutura de corrida Sprint revisada espere até a Áustria em julho.

Questionado sobre a sua opinião sobre a realização de duas sessões de classificação durante um fim de semana sprint, uma para decidir a corrida de sábado e outra para formar de forma independente o grid do GP, Wolff disse: “Penso que duas sessões de qualificação por si só não são algo mau.

“Se mantivermos o formato atual, acho que não conseguiríamos fazer isso com a quilometragem do motor e acho que a Pirelli não tem pneus suficientes. Isso é algo que precisa ser resolvido.

“Na classificação, você tem menos oportunidade de colocar o carro no muro. Mas com duas corridas, que sempre soubemos, há mais riscos e você está vindo de um fim de semana de Miami, então isso pode ser um problema com a substituição de peças danificadas.”

