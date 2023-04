Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 de Charles Leclerc na Fórmula 1 não está sendo o que o piloto monegasco esperava, tendo abandonado em duas das três primeiras corridas do ano, sendo apenas sétimo no único GP em que chegou à linha de chegada, na Arábia Saudita.

E para adicionar, parece que Leclerc atualmente não consegue relaxar nem quando está em sua própria casa porque o endereço de seu apartamento em Mônaco se tornou público entre seus fãs.

"Olá, pessoal. Nos últimos meses, meu endereço residencial de alguma forma se tornou público, levando as pessoas a se reunirem embaixo do meu apartamento, tocarem minha campainha e pedirem fotos e autógrafos", diz um texto postado pelo piloto da Ferrari no Instagram em inglês, italiano e francês.

"Embora eu esteja sempre disposto a estar ao lado de vocês e realmente aprecie seu apoio, por favor, respeite minha privacidade e evite virem à minha casa", pediu Leclerc.

"Farei questão atendê-los quando me virem na rua ou na pista, mas não descerei se me visitarem em minha casa. O apoio de vocês, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, é tudo para mim, mas há um limite que não pode ser ultrapassado. Feliz Páscoa a todos", concluiu o vice-campeão da última temporada da Fórmula 1.

Leclerc estreou na F1 na temporada de 2018 como piloto da Alfa Romeo, mas no ano seguinte ingressou na Ferrari, equipe com mais tradição no campeonato, onde permanece desde então, ajudando a crescer sua popularidade entre os fãs.

Atualmente, Leclerc é o segundo piloto do grid da F1 com mais seguidores no Instagram com 10,5 milhões, tendo superado Max Verstappen , que tem 9,7 milhões, e Daniel Ricciardo, que tem 7,9 milhões, no último ano .

O ranking é confortavelmente liderado por Lewis Hamilton com 32,2 milhões de seguidores para o heptacampeão mundial.

