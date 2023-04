Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari precisa dar a volta por cima no campeonato da Fórmula 1 de 2023, depois de três corridas nas quais colheu mais frustração do que satisfação. Em Maranello, a ação está sendo feita em duas frentes: transformar o SF-23 em um carro competitivo e atrair novos rostos capazes de trazer um sopro de entusiasmo e, acima de tudo, novas ideias.

Duas tarefas difíceis de realizar, como a revisão solicitada à FIA sobre a penalidade de cinco segundos imposta a Carlos Sainz, após o toque dado a Fernando Alonso no reinício com bandeira vermelha. Para obter um resultado positivo, é necessário fornecer novos elementos significativos e pertinentes úteis para alterar um veredito que, de acordo com os regulamentos da FIA, seria final.

A Ferrari, para defender seu piloto, lançou-se no que pode parecer um beco sem saída, mas em Maranello eles estão convencidos de que encontraram um novo elemento que poderia reabrir o caso e embarcaram corajosamente nesta nova aventura em que eles também colocam em jogo o poder político do time.

Mas as principais expectativas são colocadas na evolução do carro. Frederic Vasseur, em declarações à imprensa na quarta-feira, saiu do seu caminho para dizer que não haverá uma versão B do carro, limitando-se a dizer que as mudanças previstas para Barcelona estavam à frente dos GPs anteriores, como se fosse uma evolução normal.

Na realidade, a Ferrari está fazendo de tudo para tentar salvar um campeonato: na pendência de reforços, o cargo de Head of Vehicle Concept deixado vago por David Sánchez, que assinou com a McLaren, será confiado a uma figura interna. Será Fabio Montecchi, engenheiro que foi nomeado Gerente de Projetos no ano passado. Técnico de chassi e suspensões com grande experiência, é um dos pilares da equipe.

Montecchi está trabalhando lado a lado com Diego Tondi, que é o chefe de aerodinâmica, para desenvolver uma série de novidades que veremos a partir do próximo encontro em Baku, o GP da Espanha, quando os fãs poderão ver um carro que será chamado para, pelo menos, escalar para o papel de segunda força, na esperança de voltar à caça da dominante Red Bull.

As mudanças na parte inferior, assim como no difusor, na suspensão traseira e nos sidepods implicam em uma profunda revisão do projeto inicial, corrigindo os erros do SF-23 e voltando de uma configuração, a da Austrália, que indicava uma possível caminho de desenvolvimento para trazer à tona o potencial do carro que até agora não havia sido visto.

