Logo após conquistar o título da Fórmula 1 de 2016, Nico Rosberg surpreendeu o mundo ao anunciar sua aposentadoria das pistas. A notícia causou grande impacto e, três anos depois, ele não se arrepende de sua decisão.

Em entrevista ao canal alemão RTL, como parte da série de entrevistas "F1 Unscripted" (F1 sem roteiro), Rosberg relembrou seus momentos finais como piloto em 2016 e a decisão pela aposentadoria.

"Não há nada melhor que esse momento", disse Rosberg, lembrando sobre o final da temporada de 2016 em Abu Dhabi. "Simplesmente funcionou! Depois de muitas derrotas, principalmente contra Lewis, que foram muito dolorosas, voltar e conseguir fazer uma temporada perfeita, ganhar assim, foi perfeito".

"Isso me deu a impressão de missão cumprida. Fiquei com a sensação de que era a melhor despedida do esporte que eu poderia sonhar. De qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, a aposentadoria vem", afirmou o piloto. "E eu acho que essa despedida também foi importante para minha vida futura".

Rosberg afirmou que, para ele, era melhor se aposentar enquanto estava no topo do que parar quando estivesse "no ponto mais baixo, lutando pelo último lugar, e com um carro ruim".

"Assim posso olhar para trás e ver que foi perfeito para mim. Até hoje, essa emoção da última vitória ainda me inspira. É ótimo", revelou o alemão, que abandonou completamente as pistas.

Mas Rosberg ainda mantém conexões com a F1, atuando como comentarista da RTL nas transmissões do mundial.

"A F1 sempre foi apenas uma fase da minha vida", explicou. "Agora estou curtindo minha nova vida, passando mais tempo com minha família, o que é tudo para mim. Foi uma boa decisão", concluiu.

GALERIA: Relembre os carros da Mercedes na F1

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 17 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 17 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 17 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 17 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 17 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 17 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 17 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 17 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 17 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 17 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2020: Mercedes AMG F1 W11 14 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 15 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 16 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 17 / 17 Foto de: Mercedes AMG

Onipresente: entenda o poder de Toto Wolff, chefe de Hamilton na Fórmula 1

PODCAST: Os cinco maiores mitos e verdades da F1