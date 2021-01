O novo proprietário da Williams está determinado que a equipe de Fórmula 1 mantenha a sensação de família próxima que caracteriza o time há décadas.

Após a venda para a Dorilton Capital no ano passado, a empresa sediada em Grove está passando por um período de investimento e reestruturação enquanto tenta subir no grid.

Mas, apesar da saída de Frank Williams e Claire Williams, a nova administração é inflexível de que quaisquer mudanças que a equipe fizer não serão em detrimento do espírito de união que era a marca registrada da equipe.

Falando ao Motorsport.com sobre o plano da Dorilton para a Williams, o chefe da equipe Simon Roberts deixou claro que a história da equipe será mantida.

“Elaboramos um plano de investimento com foco em 'o que precisamos fazer, o que podemos fazer e o que devemos fazer para agregar desempenho à equipe?'”, disse ele.

“Portanto, está 100% focado em agregar desempenho. Isso inclui garantir que seja um ótimo lugar para trabalhar. Portanto, visto que nós e a Dorilton não queremos mudar aquela sensação adorável que existe dentro da Williams - esse tipo de espírito familiar e amizade - estamos investindo.”

“Investiremos em algumas das instalações da fábrica. São coisas simples, mas que tornam melhor para as pessoas trabalharem lá.”

“Estamos consertando muitas coisas - literalmente, de vazamentos no telhado a manutenção no túnel de vento que não conseguimos fazer há algum tempo e coisas assim.”

“É um programa bastante extenso que está em vigor agora com as pessoas de volta à fábrica - tanto nas instalações da fábrica quanto no departamento de TI - todos trabalhando muito arduamente.”

Roberts disse que a equipe manteve um bom relacionamento com a família Williams e que esperava que a ex-vice-diretora Claire Williams viesse visitar algumas corridas em algum momento.

“Aceitamos que as coisas precisam seguir em frente, mas sempre haverá um lugar aqui para Claire voltar e nos ver”, explicou ele.

“E com sorte, quando voltarmos à Europa no próximo ano, ela poderá fazer isso. Mas ela passou por um momento muito difícil. Manter isso junto por tanto tempo, e manter o ânimo como ela tem mantido, é incrível. Nós realmente respeitamos tudo o que ela fez.”

“Mas ainda somos a Williams. E isso é muito importante para nós. Muito disso é apenas tentar ser aberto, tentar ser o mais diverso possível, empregando pessoas de todas as origens e nacionalidades, origens étnicas, isso é realmente muito importante para nós.”

“E quando ainda falamos sobre isso, nos vários comitês que temos sobre esse tipo de coisa, ainda nos referimos ao que isso significa por causa de Frank e de Claire. Então, sim, eles estão sempre em nossos corações.”

