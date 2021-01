F1: Alpine oficializa Brivio como diretor de corridas da equipe

A Alpine confirmou que Davide Brivio, ex-chefe da equipe Suzuki na MotoGP, vai se juntar à equipe da Fórmula 1 este ano.

Conforme revelado pela primeira vez pelo Motorsport.com, Brivio optou por dar um tempo em uma longa carreira no motociclismo para mudar para a F1.

Brivio se tornará o diretor de corridas da Alpine e se reportará diretamente ao CEO da fabricante francesa, Laurent Rossi.

A nomeação do italiano surge como parte de uma remodelação da gestão da equipe, após a saída do chefe, Cyril Abiteboul.

A Alpine ainda não anunciou quem substituirá Abiteboul, mas é amplamente esperado que o diretor executivo, Marcin Budkowski, assuma o cargo.

A mudança de Brivio para a Alpine foi planejada pelo CEO da Renault, Luca de Meo, que está se esforçando para revigorar as muitas marcas da montadora francesa.

Falando sobre sua decisão de se mudar para a F1 no início deste mês, Brivio disse que não foi uma decisão fácil de tomar.

“Um novo desafio profissional e oportunidade me ocorreram e no final decidi aceitá-los”, disse ele. “Foi uma decisão difícil.”

“O mais difícil foi deixar este fabuloso grupo de pessoas com quem comecei este projeto quando a Suzuki regressou ao campeonato. E é difícil dizer adeus também a todas as pessoas que chegaram ao longo dos anos para formar esta grande equipe.”

“Sinto-me triste deste ponto de vista, mas ao mesmo tempo sinto muita motivação para este novo desafio - que foi a chave quando tive de decidir entre renovar o meu contrato com a Suzuki ou começar uma experiência completamente nova.”

Brivio ajudou recentemente a Suzuki a ganhar o seu primeiro título da MotoGP em 20 anos, depois de ter passado por um longo período com a Yamaha.

Como parte da sua mudança de marca, a Alpine irá correr com uma pintura totalmente nova este ano e terá Fernando Alonso e Esteban Ocon a bordo.

