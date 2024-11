GM se aproxima de entrar na F1 em 2026 após saída da Andretti

A tentativa da General Motors de entrar na Fórmula 1 ganhou novo impulso, com as conversas entre a série e a fabricante sendo reportadas em um estágio avançado sobre uma entrada em 2026 como uma 11ª equipe no grid.

A GM tem uma parceria com a Andretti Global, já que a potência do automobilismo americano vem batendo à porta da F1 há algum tempo.

A proposta da organização para entrar na categoria a partir de 2026 foi originalmente aceita pela FIA, mas rejeitada pela própria F1 por motivos comerciais. Em sua justificativa para a rejeição, a organização considerou que a Andretti não seria capaz de ser competitiva a médio prazo e, portanto, não traria valor suficiente para a categoria.

A família Andretti não aceitou um "não" como resposta, e sua campanha agressiva parece ter desagradado à direção da F1. No entanto, conforme relatado pela Associated Press, a recente saída de Michael Andretti do comando de sua equipe homônima parece ter dado à possível proposta da organização a chance de começar do zero.

Em setembro, o CEO entregou as rédeas da Andretti Global ao proprietário majoritário Dan Towriss, CEO do Group 1001, que se associou a Andretti pela primeira vez por meio do patrocínio da subsidiária do grupo, a Gainbridge.

Towriss foi visto no paddock do GP de Las Vegas na quinta-feira, e o Motorsport.com pode confirmar que houve conversas para explorar a possibilidade de uma entrada do grupo e da GM.

A F1 inicialmente deixou a porta aberta para que a Andretti tentasse se candidatar novamente a uma vaga no grid em 2028, quando a GM estaria pronta para fornecer motores de fábrica.

Mas fontes apontaram que as conversas atuais poderiam levar a uma equipe apoiada pela GM a entrar no grid já em 2026, possivelmente sob o nome Cadillac, que foi inicialmente ligado à oferta da Andretti.

Apesar da rejeição da F1, a Andretti Global continuou a desenvolver seu programa de F1 em sua fábrica de Silverstone, onde a equipe estava contratando vários funcionários, incluindo o ex-astro Pat Symonds.

Se a equipe da GM quiser entrar na série em 2026, provavelmente terá que assumir o projeto existente em Silverstone por causa dos curtos prazos envolvidos, com a Andretti já tendo executado um modelo no túnel de vento da Toyota.

A GM também não estará pronta para fornecer motores de fábrica antes de 2028, portanto, se aceita, a equipe teria que fazer um acordo para se tornar uma equipe-cliente nas duas primeiras temporadas. Suas opções mais prováveis são Ferrari e Honda, já que a Renault, antiga parceira de motores da Andretti, abandonou seu projeto de unidade de potência para 2026.

Especulou-se que a GM assumiria a propriedade intelectual do motor de 2026 da Renault, mas agora espera-se que a fabricante norte-americana desenvolva e construa seus próprios motores.

Na coletiva de imprensa de quinta-feira, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a GM seria bem-vinda na série, mas ressaltou que as 10 equipes existentes não têm voz sobre o assunto.

"Se uma equipe puder contribuir para o campeonato, especialmente se a GM decidir entrar como proprietária de equipe, a história é outra", disse Wolff. "E, desde que seja criativo, o que significa que estamos aumentando a popularidade do esporte, estamos aumentando a receita do esporte, então nenhuma equipe será contra isso~.

"Ninguém da Andretti ou da Andretti Global, ou qualquer que seja o nome, jamais me disse uma única frase em uma apresentação sobre o que é a parte criativa. Mas eles não precisam falar, porque as equipes não decidem. É o detentor dos direitos comerciais, com a FIA, e nós não temos voz."

Quando contatada pelo Motorsport.com, a F1 se recusou a comentar o assunto.

O proprietário da F1, a Liberty Media, está atualmente enfrentando uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre a rejeição da Andretti, por motivos de anticoncorrência.

