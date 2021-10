O chefe da Aston Martin na Fórmula 1 Otmar Szafnauer, diz que sua função não mudará apesar da chegada do ex-mandatário da McLaren Martin Whitmarsh, que foi anunciado como o CEO do grupo da recém-criada entidade Aston Martin Performance Technologies, à organização mais ampla da empresa.

Desde que deixou a equipe britânica em 2014, o dirigente de 63 anos esteve principalmente envolvido com Ben Ainslie Racing e a presidência da BAR Technologies. Ele também teve um breve papel de consultoria com a FIA quando os novos regulamentos financeiros estavam sendo elaborados.

Szafnauer diz que Whitmarsh tem um mandato mais amplo do que apenas a equipe de corrida, abrangendo os esforços da Aston Martin para explorar a tecnologia da F1 fora do esporte e, portanto, suas próprias responsabilidades permanecem inalteradas.

"O lado da Fórmula 1 seguirá sob minha liderança", disse ele. "Portanto, ainda serei o chefe e CEO da equipe. Martin será o CEO do grupo, com o lado da categoria reportando através dele. A única coisa que não foi planejada é quanto do seu tempo ele gastará em cada uma das entidades."

"Eu imagino que no início a maior será no crescimento da área de tecnologias de desempenho da Aston Martin, que é onde reside sua experiência mais recente, e não se concentrará tanto na F1", acrescentou.

Martin Whitmarsh Photo by: JEP / Motorsport Images

Para Szafnauer, Whitmarsh traz um conhecimento valioso do uso de tecnologia fora do esporte, adquirido durante o trabalho na McLaren e na BAR. A nova base de Silverstone da equipe foi projetada para abranger projetos que não sejam de corrida.

"Ele estava lá na McLaren quando eles começaram a fazer isso, então tem essa experiência e pode nos mostrar atalhos, além dos sete anos em corridas de barcos, incluindo o início de uma nova empresa que está levando tecnologias dessas divisões para, creio eu, navios de carga."

"Ele tem boa vivência nisso e nos ajudará a avançar no desenvolvimento de nosso negócio de tecnologia de desempenho", concluiu.

HAMILTON se vê com ALVO NAS COSTAS e compara MAX/ALONSO: "Uns são capazes de controlar, outros não"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: