Sebastian Vettel disse que não defende suas iniciativas ambientais "apenas para que as pessoas olhem", mas porque é apaixonado e interessado em esquemas "confiáveis" para ajudar o planeta. O piloto da Aston Martin na Fórmula 1 tem falado frequentemente sobre sua defesa do meio ambiente nesta temporada, participando de uma série de eventos e envolvendo-se em várias iniciativas.

Em quarentena no ano passado, o tetracampeão completou um estágio em agricultura biológica. Ele também participou de um evento para construir um hotel para abelhas em uma escola antes do GP da Áustria, enquanto visitava a Islândia entre as corridas em Zandvoort e Monza para participar da inauguração de uma planta de captura e armazenamento de ar.

Vettel também foi "flagrado" recolhendo lixo das arquibancadas após o GP da Grã-Bretanha e falou sobre a necessidade da categoria de pensar no clima no futuro antes de um protesto da Extinction Rebellion perto da etapa da Holanda.

Falando durante o fim de semana da corrida da Rússia, o alemão disse que embora seu perfil como piloto possa ajudar a espalhar a mensagem sobre questões ambientais, era mais importante para ele se envolver em projetos confiáveis.

"Não estou fazendo essas coisas apenas para que as pessoas vejam”, disse Vettel. "O que quero garantir é que, na verdade, tudo o que eu fizer faça sentido e que realmente ajude o lugar onde estamos."

"É ótimo que as pessoas estejam se interessando e, portanto, inspirem outras a talvez fazer algo semelhante, a pensar sobre isso ou questionar suas atividades e seu comportamento, apenas para ver como eles poderiam contribuir."

"Acho que a primeira prioridade é sempre tornar isso confiável para mim, que faça sentido. É ótimo dizer o que devemos fazer e falar sobre, mas acho que você também precisa fazer. Caso contrário, acho que não é autêntico."

Vettel tem se tornado cada vez mais ativo sobre questões ambientais no ano passado, mas o chefe da equipe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que o piloto alemão estava mostrando sinais de interesse crescente no assunto no final de seu tempo em Maranello.

"Acho que nas últimas temporadas ele estava se tornando mais sensível a esses tópicos", disse o mandatário da escuderia italiana. "Ele discutia sobre, então certamente estávamos cientes disso. É ótimo ver que, ao envelhecer, normalmente você fica mais velho e mais sensível [a esses tópicos]."

"Ele certamente está colocando muito esforço e foco nisso. Portanto, não é uma surpresa, mas é ótimo ver."

