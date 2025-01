Circuito de Nürburgring descarta retorno à F1

O circuito de Nürburgring é um dos mais famosos da Fórmula 1 e do automobilismo em geral. A pista sediou o GP da Alemanha na sua criação, em 1926, e de 1951 a 1976 como etapa da F1. Mas, fora do calendário desde o GP de Eifel, em 2020, a pista não prevê um retorno ao Mundial.

A primeira configuração, Nordschleife ou "inferno verde", é conhecida por ser uma das mais difíceis e perigosas do mundo, com um traçado de mais de 20 km de extensão. Foi em Nordschleife que Niki Lauda se acidentou gravemente em 1976, quase perdendo a vida. O circuito foi julgado inadequado para a F1 e o GP da Alemanha finalmente foi transferido para Hockenheim.

Remodelado em uma versão mais curta, Nürburgring fez seu retorno à categoria em outra corrida alemã, mas com os nomes de GP da Europa ou GP de Luxemburgo. A partir de 2007, decidiu-se que o país sediaria apenas uma prova, alternando entre Hockenheim nos anos pares e Nürburgring nos anos ímpares.

A F1 não realiza o GP da Alemanha desde 2015, com ambas as pistas fora do calendário. Nürburgring, no entanto, fez um breve retorno em 2020, sendo uma das poucas pistas a sediar a categoria no ano afetado pela Covid-19.

Michael Schumacher com Johnny Herbert e Roberto Moreno, durante o desfile de pilotos em Nürburgring em 1995. Foto de: Motorsport Images

Com a F1 tendo um calendário muito movimentado atualmente, alguns países estão fazendo fila para receberem a aprovação da FIA por um GP. Entretanto, candidatos que não podem contar com o apoio de seus governos e que não dispõem dos recursos financeiros necessários foram rejeitados.

“Por essas razões, o projeto não é factível dessa forma para nós como empresa privada”, explicou o porta-voz de Nürburgring, Alexander Gerhard, para a Sky Sports Alemanha. “Desde a última discussão, há mais de um ano, não houve nenhuma outra com a categoria".

Contudo, a possibilidade de um GP ser realizado na Alemanha novamente não foi completamente descartada, pois os proprietários de Hockenheim, o grupo Emodrom, não abandonaram a ideia de ver a F1 retornar ao país que nos deu Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Nico Rosberg.

“Nós trabalhamos nos bastidores por mais de quatro anos para desenvolver Hockeinheimring como um circuito de primeiro nível e agora desejamos realizar projetos orientados para o futuro”, explicou Tim Brauer, diretor geral de Emodrom, ao Welt.

“Claro, também pensamos na F1, mas estamos abordando essas considerações com muito cuidado. Nós não iremos fazer alarde no plano financeiro, mas estamos tentando encontrar maneiras de trazer a F1 de volta à Alemanha”.

O calendário atual da F1 com 24 corridas é motivo de debate. Enquanto países como os Estados Unidos sediam até três etapas, outros circuitos emblemáticos, como Spa-Francorchamps, devem reduzir sua presença no calendário, ou até mesmo sair completamente, como o GP da Holanda.

A FIA e a F1 também estão tentando expandir para países que raramente fazem parte da categoria, com a candidatura de Ruanda e da África do Sul.

