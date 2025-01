Após o anúncio de sua contratação pela Alpine e a despedida da Williams, Franco Colapinto pôde visitar a fábrica da equipe em Enstone, iniciando sua nova empreitada na Fórmula 1. E o argentino está otimista depois de seu primeiro dia de trabalho como reserva, mirando um retorno ao grid, mais cedo ou mais tarde.

Depois de uma estreia na metade de 2024 que chamou a atenção e da decepção de não ter conseguido uma vaga para 2025, Colapinto viu na Alpine sua melhor oportunidade para o futuro, principalmente por causa das dúvidas ao redor de Jack Doohan, com rumores de que a equipe já está pensando em substituí-lo caso o australiano não vá bem nas primeiras corridas da temporada.

Com a esperança de voltar à F1 no curto prazo, Colapinto afirmou que está emocionado após seu primeiro dia oficial como piloto Alpine.

“Estou muito feliz por esse momento na minha carreira, meu primeiro dia na equipe. É uma equipe que está crescendo muito, que quer voltar a fazer parte da frente (do grid). Com a Renault, com a Alpine, é uma equipe que merece estar à frente e lutando por campeonatos. É um prazer estar aqui, conhecer a fábrica, toda a equipe e as pessoas que estão trabalhando”.

O piloto argentino explicou quais serão suas tarefas na Alpine e, como não podia ser de outra forma, falou de uma possível pilotagem se for necessário.

“Obviamente meu papel na equipe é ajudar, dar uma mão em tudo o que puder. Levar a equipe outra vez ao lugar mais alto e melhorar o carro em tudo que pudermos. Estarei atento a tudo que acontecer e, claro, estarei sempre pronto, se em algum momento precisar pilotar. Também farei todos os testes, o desenvolvimento do carro novo e vou passar muito tempo no simulador”.

“Estive hoje no simulador da Alpine, pilotando pela primeira vez um carro da equipe. Óbvio, é uma simulação, mas é uma forma de entender um pouco mais como funciona o carro, o equilíbrio, o acerto, o volante… As coisas com as quais lidamos estando em um carro”, disse o argentino.

Colapinto terminou suas declarações depois do primeiro dia em Enstone com uma mensagem de otimismo para o futuro, onde espera ver a Alpine lutando por grandes objetivos na principal categoria do automobilismo.

“Vamos trabalhar muito para levar a equipe onde ela merece, brigando por vitórias e títulos. Formamos parte de um grande grupo de pessoas que querem ganhar corridas, ir a pódios e estar no topo”, concluiu o argentino de 21 anos.

