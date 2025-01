Um leilão especial de F1 Authentics para a fundação Wings for Life arrecadou mais de 100 mil libras. O leilão girou em torno de um item especial: o exclusivo Red Bull Racing Motion Simulator, com um autógrafo de Max Verstappen.

No final, esse simulador especial foi arrematado por 103 mil libras (mais de 122 mil euros, mais de R$756 mil). Apenas uma versão desse simulador foi produzida, uma réplica 1 para 1 do RB19.

O leilão foi aberto a licitantes no final de dezembro e encerrado na véspera do Ano Novo. Verstappen voltou à sede da Red Bull após o final da temporada de Fórmula 1 em Abu Dhabi para autografar o simulador.

Assim, no final, o item foi arrematado por mais de 100 mil libras (R$735 mil). O valor será totalmente destinado à fundação Wings for Life, que se dedica a pessoas com lesões na medula espinhal.

Além do simulador exclusivo, o maior lance também receberá um tour especial pelo Red Bull Technology Campus em Milton Keynes.

BORTOLETO tem desempenho “EXCELENTE” em testes da SAUBER em Ímola; saiba TODOS os DETALHES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa o que Hamilton pode esperar na Ferrari

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!