F1: Chefe da Haas crê que Bearman terá futuro na Ferrari

O chefe da Haas, Ayao Komatsu, não tem dúvidas de que Oliver Bearman será um piloto de Fórmula 1 da Ferrari. O britânico faz parte do time de jovens pilotos da escuderia e, em 2025, fará sua temporada de estreia como piloto titular.

Bearman foi emprestado à Haas após uma série de performances impressionantes em treinos livres para o time de Banbury em 2023 e 2024. Além disso, o piloto de 19 anos também correu pela Ferrari como substituto de Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita no ano passado, quando o espanhol teve apendicite.

O britânico superou as expectativas ao terminar em sétimo e foi muito parabenizado, mas Komatsu disse que nunca duvidou de Bearman desde sua estreia pela Haas, no treino livre 1 do GP do México de 2023.

Quando perguntado pelo Motorsport.com se vê Bearman como um futuro piloto da Ferrari, o chefe da equipe disse: “Sim. Ele é um piloto Ferrari e nós o teremos por dois anos, com a opção de mais um ano extra, mas se fizermos um bom trabalho e Ollie também, não há como a Ferrari ignorar isso”.

“O engraçado sobre Ollie ser um estreante é que eu não o trato exatamente como um, porque nós prestamos muita atenção no que ele tem para dizer. É claro, ele tem experiência com a Ferrari, com os simuladores e tem guiado nosso carro (VF-23 e VF-24). Sempre que ele entra no carro, o feedback dele é excelente, a abordagem e a velocidade também”, completou Komatsu, que ainda destacou a performance de Bearman em Baku e Interlagos, quando o britânico foi melhor do que Nico Hulkenberg (ex-piloto Haas) em classificações.

Komatsu deixou claro que está impressionado com os feedbacks e atitudes de Bearman, que aguarda o momento certo para mostrar suas capacidades, trabalhando durante os programas de treinos livres do time.

O chefe da Haas está ansioso para ver como Bearman irá progredir em sua carreira na F1 e discutirá com a Ferrari sobre como será feito o monitoramento do piloto.

“Tenho certeza de que a Ferrari irá querer feedbacks regularmente. Falarei com eles na primeira semana de fevereiro para entender exatamente que tipo de feedback eles desejam”, explicou.

“Mas eu também gostaria de dar feedback a eles, porque eles têm sido uma parte crucial da carreira dele, conhecem Ollie melhor do que nós, então qualquer ajuda que possamos ter seria beneficial também. Eu gostaria de trabalhar muito próximo a pessoa que lida com o Ollie”, finalizou Komatsu.

