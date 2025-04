O GP do Japão da Fórmula 1 de 2025 já é nessa semana e, com isso, já temos uma prévia da previsão do tempo para a corrida em Suzuka. Neste momento, há 50% de chance de chuva prevista para o final de semana da etapa japonesa, de acordo com o portal de meteorologia Weather.com.

No fim de semana da corrida, Lando Norris, da McLaren, lidera a classificação dos pilotos com 44 pontos, seguido por Max Verstappen, da Red Bull, em segundo, com 36 pontos, e George Russell, da Mercedes, em terceiro, com 35 pontos.

A Red Bull está tentando mudar as coisas em Suzuka com uma troca abrupta de pilotos depois de apenas dois GPs.

A equipe de Milton Keynes decidiu transferir Liam Lawson para sua equipe irmã, a Racing Bulls, para pilotar ao lado de Isack Hadjar, e Yuki Tsunoda garantiu o lugar ao lado de Verstappen na Red Bull. O japonês se junta à escuderia taurina após um período de quatro anos na equipe irmã.

Previsão do tempo para o GP do Japão de 2025

Sexta-feira, 4 de abril

Treino Livre 1: 11h30 (horário local), 23h30 de quinta-feira (horário de Brasília)

Treino Livre 2: 15h (horário local), 3h (horário de Brasília)

Espera-se que a sexta-feira tenha céu claro, com uma temperatura máxima de 16°C, 47% de umidade e Ventos NO (noroeste) de 15 a 25 km/h. Há apenas 1% de chance de chuva, o que dá às equipes as condições ideais para completar boas voltas de treino antes da classificação no sábado.

Sábado, 5 de abril

Treino Livre 3: 11h30 (horário local), 23h30 de sexta-feira (horário de Brasília)

Treinos classificatórios: 15h (horário local), 3h (horário de Brasília)

No sábado, haverá poucas nuvens no céu e a chance de chuva aumentará para 10%. As temperaturas permanecerão em 16°C, mas a umidade deverá subir para 56%, com ventos ESE (lés-sudeste) de 10 a 15 km/h

Durante a noite, a umidade deve subir para impressionantes 80% e há atualmente 50% de chance de chuva antes de domingo.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Domingo, 6 de abril

Corrida principal: 14h (horário local), 2h (horário de Brasília)

Chuviscos são esperados na manhã do dia da corrida, com 50% de chance de chuva ao longo do dia. As temperaturas devem subir para 19°C com 59% de umidade, com ventos OSO (oés-sudoeste) de 10 a 15 km/h

RISCO da RBR perder Max, CRÍTICAS a Bortoleto, HAMILTON e Ferrari, Piastri x Norris, Lawson | MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!