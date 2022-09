Como a dieta RB18 ajudou Verstappen a se destacar na F1 2022

Carregar reprodutor de áudio

Em meio a toda a forma dominante atual que significa que Max Vertappen pode conquistar o título no GP de Singapura no próximo fim de semana, é fácil esquecer os dramas que ele enfretou no início da temporada de 2022 da Fórmula 1.

De fato, no início do ano, parecia que a luta pelo título poderia terminar antes de começar, já que uma série de dramas de confiabilidade permitiram que o principal rival, Charles Leclerc, abrisse uma vantagem robusta no campeonato de pilotos.

Então, uma vez que a Red Bull finalmente conseguiu a confiabilidade do RB18, Verstappen se viu lutando contra algumas características do carro que não eram do seu agrado.

Em vez disso, a frente fraca do carro parecia funcionar perfeitamente para o companheiro de equipe Sergio Pérez, que gosta dessa característica, e houve uma fase, especialmente no Grande Prêmio de Mônaco, em que parecia que o mexicano seria a principal ameaça ao título.

À medida que a temporada de F12022 avançava, era muito perceptível que tanto a Red Bull quanto Verstappen conseguiram encontrar outra marcha, especialmente aos domingos.

Enquanto o Ferrari F1-75 ainda parece ser um carro mais rápido em uma única volta, o progresso que o RB18 conseguiu fazer com a degradação dos pneus foi impressionante.

E esse fator permitiu que Verstappen não perdesse terreno nas ocasiões em que largou mais atrás, em função de punições por troca de componentes no motor.

Mas o mais importante, para ajudar a selar a vantagem no campeonato, foi o fato de que ele parecia estar cada vez mais à vontade com a maneira como o RB18 estava sendo desenvolvido, e, em contrapartida, Pérez se sentia cada vez mais desconfortável no carro.

Essa mudança gerou algumas sugestões de que a equipe deliberadamente iniciou uma atualização que favoreceu Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alessio Morgese

No entanto, a realidade é que o carro se tornou mais próximo do que Verstappen gosta simplesmente por sua evolução natural e, mais especialmente, pela abertura de janelas de configuração que não estavam disponíveis no início da temporada.

O verdadeiro avanço para Verstappen não foi algum desenvolvimento aerodinâmico ou uma configuração sob medida que foi trazida para ajudá-lo a obter ganhos – foi simplesmente que, quando a Red Bull perdeu peso, isso gerou um duplo golpe de ganhos.

Primeiro, perder a maior parte do que se acreditava ser 10 kg de excesso de peso no início da temporada trouxe uma vantagem automática de velocidade.

Na F1, diz-se que cada 10 kg de peso vale 0,3 segundos por volta, então uma estimativa aproximada significa que houve alguns décimos ganhos.

Mas talvez o mais crucial para Verstappen, um piloto que é conhecido por amar uma frente afiada para um carro, tirar um pouco de peso extra do carro significava que finalmente havia algumas opções para mover o lastro.

Mesmo alguns quilos de peso extra deslocados para a traseira do carro teriam sido suficientes para marcar uma frente "preguiçosa" - e trazer o manuseio próximo ao que Verstappen deseja.

Como ele explicou recentemente em Monza: "O carro estava muito acima do peso, era apenas o lugar errado do carro, além do excesso de peso, então é por isso que ele estava tendo muito mais understeer propenso a travar a frente".

O diretor técnico da Red Bull, Pierre Wache, elaborou isso à medida que a liberdade de ser mais agressivo com a configuração se abriu, de modo que isso contribuiu mais para permitir que Verstappen conseguisse o que queria do carro.

"No início da temporada, não tínhamos a possibilidade de mover o peso e isso fazia parte da configuração", disse ele.

“Mas acho que está tudo relacionado e, depois que você encontra seu desempenho em algum lugar, e é um pouco mais complicado configurar o carro, então foi a favor de Max.

"Acho que ele é capaz de pilotar qualquer carro. Agora temos que encontrar uma maneira de dar um carro para o Sergio ter melhores performances e competir."

Uma solução para Perez

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

Enquanto Verstappen está completamente em sintonia com o RB18, Pérez não está confortável com o carro.

Wache diz que a situação é fácil de entender: que Perez não está tão feliz com o carro quanto no início da temporada. Mas a parte difícil é encontrar uma solução que não torne o carro mais lento.

“O principal fator é claramente o equilíbrio do carro e a confiança com um carro, em comparação com o início do ano, quando o carro estava um pouco mais equilibrado para ele e um pouco menos para Max”, disse ele.

“E depois do potencial de desenvolvimento que colocamos no carro durante a temporada, ele se distanciou disso.

"Depois de encontrar a configuração certa para ele, é muito difícil deixá-lo o mais confiante possível para vencer ou lutar com Max."

Em última análise, Wache admite que o único caminho a seguir pode ser sacrificar algum tempo de volta final que pode ser recuperado tornando Perez mais feliz.

“É sempre difícil quando você tenta desenvolver o carro teoricamente para o desempenho e depois fica preso em termos de ferramentas de configuração para reequilibrar o carro”, disse ele.

"Então significa que você vai ter que diminuir um pouco no desempenho. Para conseguir o contrapeso certo, o desejado, eu diria que normalmente você vai perder um pouco o desempenho para melhorar. Não significa que é um muito, mas é esse tipo de direção, sim."

