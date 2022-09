Carregar reprodutor de áudio

Atualizado às 11h20

Com o novo regulamento da Fórmula 1, as equipes têm buscado estabilidade, por meio da manutenção da dupla de pilotos. Para a temporada de 2022, sete duplas permaneceram inalteradas (antes da guerra Ucrânia-Rússia), com a chegada de apenas um novato, Zhou Guanyu.

E, na realidade, a maioria das mudanças dentro das duplas resultou de uma única decisão: a escolha da Mercedes de promover George Russell, que resultou na liberação de um assento na Williams (ocupado agora por Alex Albon) e levou Valtteri Bottas para a Alfa Romeo que também renovou completamente seus pilotos dispensando os serviços de Antonio Giovinazzi e com a aposentadoria de Kimi Räikkönen.

O retorno de Kevin Magnussen à Haas foi ditado pela situação geopolítica, que viu Nikita Mazepin ser afastado da equipe americana. Para 2023, o mercado também parecia estar caminhando para uma situação bastante estável, devido à falta de vagas disponíveis nas principais equipes, mas os anúncios em rápida sucessão viraram as coisas de cabeça para baixo.

Primeiro foi a aposentadoria do tetracampeão mundial Sebastian Vettel, depois sua substituição por Fernando Alonso na Aston Martin, o espanhol surpreendeu ao falhar na Alpine apesar das negociações bem avançadas para estender seu contrato.

A equipe francesa foi rápida em anunciar um substituto, que era ninguém menos que Oscar Piastri, piloto reserva cujo acordo parecia prever que ele assumisse um possível assento vindo a ser liberado na Alpine.

No entanto, o australiano assinou contrato com a McLaren, que liberou Daniel Ricciardo. Portanto, é necessário que a equipe de Enstone encontre um substituto para Fernando Alonso, enquanto a McLaren alinhará Lando Norris e Piastri em 2023.

No final de setembro, enquanto as negociações com Nyck de Vries (a opção Colton Herta foi fechada) e depois liberar Pierre Gasly para ir à Alpine para substituir Alonso estão em andamento, AlphaTauri anunciou a extensão do contrato do Yuki Tsunoda até 2023 e a Williams confirmou o fim do ciclo com Nicholas Latifi ao fim da temporada de 2022.

Veja como está a situação de equipes e pilotos para a temporada de 2023 até agora:

Equipe Fornecedora de motor Pilotos confirmados Contrato expira em: Pilotos cogitados Red Bull Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez 2028

2024 Ferrari Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz 2024 2024 Mercedes Mercedes Lewis Hamilton George Russell 2023

? Alpine Renault Esteban Ocon ? 2024 ? Pierre Gasly* Jack Doohan Nyck De Vries Antonio Giovinazzi Mick Schumacher Daniel Ricciardo Nico Hülkenberg McLaren Mercedes Lando Norris Oscar Piastri 2025 2024 Alfa Romeo Ferrari Valtteri Bottas ? ? Zhou Guanyu

Théo Pourchaire Haas Ferrari Kevin Magnussen ? ? Antonio Giovinazzi Nico Hülkenberg Pietro Fittipaldi Mick Schumacher Daniel Ricciardo AlphaTauri Red Bull Pierre Gasly* Yuki Tsunoda 2023 2023 Nyck De Vries Aston Martin Mercedes Fernando Alonso Lance Stroll ? ? Williams Mercedes Alexander Albon ? Logan Sargeant Nyck de Vries Antonio Giovinazzi Mick Schumacher Jack Aitken Jack Doohan Daniel Ricciardo Nicholas Latifi

*Mesmo com contrato com a AlphaTauri até 2023, Pierre Gasly está no centro das negociações da Alpine.

VÍDEO: O rumor sobre da Matta comandar a Audi na F1

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?