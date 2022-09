Carregar reprodutor de áudio

Por mais unilateral que seja a batalha pelo título mundial de Fórmula 1 em 2022, o duelo pelo campeonato em 2021 foi tão emocionante que ainda rende comentários. Max Verstappen e Lewis Hamilton protagonizaram um duelo apertado na luta pelo título.

Durante a temporada passada, Verstappen e Hamilton travaram vários duelos. De acordo com Christian Horner, as diferenças muito pequenas também garantiram que a luta pelo título do ano passado também se tornasse um duelo psicológico. Aos olhos do chefe da equipe Red Bull, Verstappen venceu essa batalha.

"Acho que Max entrou na cabeça de Lewis antes. Ele é, naturalmente, o heptacampeão mundial que tem tudo a perder. Max é o jovem que assume os riscos, que dá tudo e não tem nada a perder", argumenta Horner no podcast Beyond The Grid.

"Algumas de suas ultrapassagens do ano passado foram lindas e acho que você poderia dizer que isso estava começando a irritar Lewis. Depois que Lewis foi o mais rápido na classificação em Silverstone e Max venceu a sprint race, você poderia dizer que Lewis estava um pouco irritado.

"Acho que ninguém o viu novamente naquela tarde, então também havia uma atmosfera um tanto desesperada. As apostas eram altas e as emoções estavam altas, mas acho que provavelmente tocou mais Lewis do que Max porque ele tinha mais a perder. Max tinha tudo a ganhar."

Já na atual temporada, Verstappen está caminhando para seu segundo título mundial com facilidade por enquanto. Ele já pode garantir o título em Singapura, embora dependa do resultado de Charles Leclerc.

O piloto da Ferrari inicialmente parecia representar uma ameaça, mas erros e dificuldades técnicas impediram isso. Horner observa que a relação entre Verstappen e Leclerc é completamente diferente daquela entre o atual campeão mundial e Hamilton.

"Há uma diferença, talvez haja um tipo diferente de respeito com Charles. Eles competem entre si desde que eram crianças e sempre houve respeito mútuo", disse Horner. "Eu nunca ouvi Lewis reconhecer as qualidades de Max", disse o chefe de equipe da Red Bull.

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?