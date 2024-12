Bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittpaldi esteve presente no Sambódromo do Anhembi no último fim de semana para a etapa de abertura da temporada 2024/2025 da Fórmula E e avaliou o momento dos brasileiros na principal categoria do automobilismo.

Após sete anos sem um representante do Brasil no grid da F1 em tempo integral, o país volta a ter um representante com a chegada de Gabriel Bortoleto como piloto da Sauber na temporada 2025. Ao ser questionado sobre o retorno brasileiro, o campeão de 1972 e 1974 alertou os ingleses.

"A Audi vai voltar para a Fórmula 1, vai ser incrível. Eles vão voltar fortes. Nos últimos anos só tivemos um piloto latino-americano, Sergio Pérez. Mas agora, eu digo para todos os pilotos europeus, fiquem atentos porque tem jovens brasileiros vindo, ocupando ótimos lugares. Ano que vem teremos cinco pilotos ingleses, mas estou avisando a eles: os brasileiros estão chegando", declarou.

Após 26 anos, a McLaren conseguiu se sagrar campeã de construtores em 2024. Lando Norris venceu o GP de Abu Dhabi, último da temporada, e mesmo com a 'derrapada' de Oscar Piastri, a 'seca' foi encerrada.

Essa nova fase da equipe de Woking não passou despercebida pelo ex-piloto do esquadrão, que analisou os passos dados pela cúpula mclarista que voltou a colocar o time no topo do automobilismo mundial.

"Eu vejo uma boa chance de Lando ou Oscar vencerem o campeonato no próximo ano. A McLaren é consistente, eles estão fazendo um bom trabalho, assim como aqui na Fórmula E. A McLaren está voltando muito forte globalmente, é quase como se eles estivessem voltado no tempo. É exatamente o que foi nos anos 70, mas agora com esses modelos modernos", analisou.

"O Zak Brown é incrível, ele ama os esportes, cresceu na corrida. O Andrea Stella é um técnico de engenharia de Fórmula 1 que está fazendo um trabalho incrível com a McLaren, em um nível muito competitivo", concluiu.

TROCA ANTONELLI-SAINZ? Russell/Piastri MANDAM RECADOS, Pérez por um fio, BORTOLETO e DRUGO testam F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!