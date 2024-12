A trajetória de Bortoleto na F2 até o título de 2024

Gabriel Bortoleto teve uma temporada que começou bem conturbada na Fórmula 2, com alguns abandonos e rodadas do brasileiro, que não parecia ser o favorito ao título. Porém, como o mesmo disse, ele não podia desistir da chance de conquistar um maior espaço no automobilismo.

Na última corrida da temporada, em Abu Dhabi, Bortoleto se consagrou o campeão da temporada após uma largada difícil de Isack Hadjar, seu rival principal. Mas... Como ele chegou até esse momento?

Em sua estreia, o brasileiro cravou a pole position, mas rodou no GP do Bahrein após colidir com Hadjar, atingindo Enzo Fittipaldi também. Bortoleto recebeu uma punição de 10 segundos e terminou apenas como quinto colocado.

Já na Arábia Saudita, o brasileiro teve problemas com o carro da Invicta e precisou abandonar a corrida, inclusive, reclamando que "não era o seu final de semana".

No GP da Austrália, ele enfrentou mais problemas na largada da Sprint, se envolvendo em um acidente com Pepe Martín e Hadjar - o brasileiro e o espanhol abandonaram a corrida, enquanto o franco-argelino foi o sexto. Na etapa principal, Bortoleto também não conseguiu completar, enquanto seu principal rival subiu ao lugar mais alto do pódio.

O momento da virada

Em Ímola, Bortoleto tinha poucas esperanças, mas teve um fim de semana que virou a mesa para o brasileiro e conquistou seu primeiro pódio, conseguindo se encaixar no top 5 na classificação da tabela.

Naquele momento Zane Maloney estava na liderança, Paul Aron era o segundo e Hadjar era o terceiro. Apenas Dennis Hauger separava o brasileiro de seu futuro principal rival.

O franco-argelino venceu a corrida principal em Ímola, enquanto Bortoleto foi o segundo, somando 18 pontos importantes.

Em Mônaco, Gabriel conquistou mais um pódio, dessa vez, na Sprint, e parecia que seu carro estava ficando mais confortável de ser guiado em pista, mostrando que o brasileiro poderia ser muito mais consistente.

Na corrida principal, Bortoleto foi apenas o oitavo colocado, enquanto Hadjar foi o segundo, fazendo o francês tomar a segunda posição na tabela, com 78 pontos contra 50 do brasileiro.

Problemas com companheiro de equipe

No GP da Espanha, assistimos à primeira 'treta' entre o brasileiro e seu companheiro de equipe Kush Maini. Na sprint, Bortoleto reclamou bastante do desgaste dos pneus, que lhe custou três posições na última volta - ele terminou em sexto, mas herdou a quinta posição após punição de Juan Manuel Correa.

Na corrida principal, o brasileiro foi apenas o 10°, ficando bem atrás de Hadjar, que cruzou a linha de chegada em 5°. Neste momento, o brasileiro já estava fora do top 5 na classificação e estava longe de ser o favorito ao título, apesar de ainda faltaram oito etapas.

Primeira vitória e top 3

A primeira vitória de Bortoleto na F2 aconteceu na corrida principal do GP da Áustria. O brasileiro dividiu o pódio Franco Colapinto e Isack Hadjar, conseguindo rapidamente subir para terceiro, uma vez que foi o 4° na Sprint, enquanto o francês foi 13°.

Outra briga com o companheiro aconteceu na Grã-Bretanha, sob muita chuva, o brasileiro reclamou que Maini "jogo muito duro" para defender sua posição. Na Sprint, Bortoleto foi 4° e Hadjar não completou a etapa, já na corrida principal, o francês venceu enquanto o piloto da Invicta foi apenas o 6°.

Gabriel viu sua posição ser tomada por Zane Maloney, a diferença entre eles eram de apenas três pontos, que rapidamente foi superada na etapa da Hungria - a qual ele só pontuou na corrida 2.

Vice-liderança contra Hadjar

Em Spa-Francorchamps, Bortoleto e Hadjar não pontuaram na Sprint, mas dividiram o pódio na corrida principal, com o francês no topo e o brasileiro logo em sua cola.

A tabela de classificação, mais uma vez, sofria mudanças e Gabriel tomou a vice-liderança de Paul Aron, com cinco pontos de vantagem sobre o estoniano. Hadjar estava na ponta, com 165 contra os 129 de Bortoleto.

A remontada perfeita aconteceu em Monza, quando Gabriel se recuperou da última posição e venceu mais uma corrida, dessa vez, a principal, enquanto Hadjar terminou fora da zona de pontuação. O brasileiro se aproveitou perfeitamente de um safety car.

Foi nessa etapa também que o brasileiro dividiu um ponto com Dennis Hauger, somando 154.5 pontos na Sprint.

Conquistando a liderança e vitória

No GP do Azerbaijão, o brasileiro mais uma vez conseguiu ficar à frente de Hadjar e tomou a liderança por 3,5 pontos, entrando na pausa de quase três meses com o coração tranquilo, mas sabendo que precisaria de muito foco para se manter na ponta.

Três meses parado, o brasileiro conquistou um assento na Fórmula 1 com a Sauber/Audi e chegou para a penúltima etapa com a pressão nas costas, mas manteve a calma para fazer um fim de temporada perfeita.

No Catar, Hadjar conseguiu se aproximar bem de Bortoleto, deixando a diferença de apenas 0,5 pontos para ser decidida em Abu Dhabi, que foi exatamente onde o brasileiro se consagrou campeão.

Na corrida principal, Isack teve uma largada muito ruim, ficando parado no traçado, enquanto Bortoleto tomou a ponta e disparou na frente de todos. Ele apenas perdeu a posição mais tarde, após fazer uma parada, mas subiu ao pódio como segundo colocado e campeão da temporada de 2024.

NORRIS é VICE e leva MCLAREN ao TÍTULO de CONSTRUTORES; VERSTAPPEN LOUCÃO e BORTOLETO CAMPEÃO da F2

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!