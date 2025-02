Os salários da Fórmula 1 são sempre conversados na casa dos milhões. Max Verstappen e Lewis Hamilton lideram a tabela, sendo os dois pilotos mais bem pagos do atual grid. Mas... e o resto?

O RacingNews365 fez uma pesquisa com diversas fontes para definir os valores aproximados de quanto cada competidor recebe anualmente por suas equipes.

Hamilton perdeu o primeiro lugar para Verstappen depois do holandês conquistar o quarto título em 2024, mas sua transferência para a Ferrari garantiu que ele seguisse entre os três primeiros.

Os números a seguir são apenas os valores estimados dos salários dos pilotos, uma vez que todos os contratos são fechados em segredo. Além disso, não incluem os bônus definidos por cada equipe e contratos pessoais com outras marcas.

O salário de Verstappen é algo que a Red Bull está mais do que feliz em pagar, principalmente após o quarto título do piloto e sua pilotagem exemplar no GP de São Paulo em 2024 - quando largou em 16° e venceu a etapa.

Agora, junto a Hamilton, o holandês é um dos competidores mais procurados pelos patrocinadores. Atualmente, ele tem contrato com a EA Sports, Heineken e Viaplay.

PILOTO EQUIPE VALOR EM DÓLARES VALOR EM REAIS VALIDADE DO CONTRATO Max Verstappen Red Bull US$ 65 milhões R$ 390 milhões 2028 Lewis Hamilton Ferrari US$ 60 milhões R$ 360 milhões 2026* Charles Leclerc Ferrari US$ 34 milhões R$ 204 milhões 2028 Fernando Alonso Aston Martin US$ 20 milhões R$ 120 milhões 2026* Lando Norris McLaren US$ 20 milhões R$ 120 milhões 2026* George Russell Mercedes US$ 15 milhões R$ 90 milhões 2025 Carlos Sainz Williams US$ 10 milhões R$ 60 milhões 2027 Pierre Gasly Alpine US$ 10 milhões R$ 60 milhões 2026 Alexander Albon Williams US$ 8 milhões R$ 48 milhões 2027 Nico Hulkenberg Sauber/Audi US$ 7 milhões R$ 42 milhões 2027 Esteban Ocon Haas US$ 7 milhões R$ 42 milhões 2027 Oscar Piastri McLaren US$ 6 milhões R$ 36 milhões 2026 Lance Stroll Aston Martin US$ 3 milhões R$ 18 milhões Em aberto Gabriel Bortoleto Sauber/Audi US$ 2 milhões R$ 12 milhões 2027 Yuki Tsunoda Racing Bulls US$ 2 milhões R$ 12 milhões 2025 Kimi Antonelli Mercedes US$ 2 milhões R$ 12 milhões 2025* Oliver Bearman Haas US$ 1 milhões R$ 6 milhões 2027 Liam Lawson Red Bull US$ 1 milhões R$ 6 milhões 2026 Jack Doohan Alpine US$ 500 mil R$ 3 milhões 2026 Isack Hadjar Racing Bulls US$ 500 mil R$ 3 milhões 2026

* opção de seguir com a equipe para além de 2025 ou 2026

