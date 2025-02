Piero Ferrari, segundo filho de Enzo Ferrari e vice-presidente da fabricante, está "moderadamente' otimista com a próxima temporada da Fórmula 1 e acredita que a disputa entre a 'prata da casa' Charles Leclerc e o recém-chegado Lewis Hamilton beneficie ambos os pilotos.

A chegada de Hamilton à Ferrari gerou muita empolgação na Itália, o que foi bem demonstrado pelos primeiros metros percorridos peloo britânico no SF-23 na pista de testes de Fiorano.

Com o heptacampeão, a Scuderia agora tem um heptacampeão em casa e a equipe de Maranello obviamente espera aproveitar essa experiência e conquistar seu primeiro título de F1 desde 2008.

Em entrevista à Autosprint, Piero ficou impressionado com o grande interesse na sessão e explicou como foi a mudança de Hamilton para a Scuderia depois de todos esses anos.

"Ao longo dos anos, conversamos e brincamos aqui e ali", explica Ferrari. "Ele indicou várias vezes que queria correr conosco, mas estava preso à Mercedes e nós aos nossos pilotos. Então chegou o momento em que Lewis e nós vimos a oportunidade de começar a negociar. E então veio a assinatura".

Portanto, o acordo pode ter saído mais tarde do que o esperado, mas a Ferrari não está preocupada com a condição física do piloto de 40 anos. "Ele está em forma física e mental, não vejo a idade como um problema. Ele aceitou o desafio com enorme entusiasmo, por isso está confiante em suas chances", disse o vice-presidente.

Obviamente, o maior sonho da Ferrari é que Hamilton se torne conquiste o oitavo troféu com o carro vermelho, tornando-se o detentor do recorde de mais títulos.

A temporada de 2024 parecia promissora para a Ferrari, que acabou tendo que se contentar com o segundo lugar no campeonato de construtores.

No entanto, Piero Ferrari está "moderadamente otimista" com base no ano passado. "2025 será uma temporada linda e espetacular, porque estamos nos momentos finais de um regulamento que está chegando ao fim e todos estarão no topo de seu jogo. E em 2026 será diferente".

O que Hamilton traz para Maranello que pode fazer a diferença? "Sete títulos mundiais significam que ele sabe ler corridas", argumenta a Ferrari. "Lewis traz uma enorme experiência para a Ferrari, ele é um profissional do mais alto nível, sabe como vencer corridas e tem a pressão certa para tentar."

A Ferrari conta com Hamilton e Charles Leclerc este ano, vistos como uma das duplas de pilotos mais fortes da Fórmula 1. Como os dois são altamente cotados, também pode se tornar um duelo emocionante entre eles.

Acima de tudo, a Ferrari está contando com essa batalha para ajudá-la. "No caso de Charles, há também a discussão geracional que vemos no tênis com Sinner e outros jovens: o frescor dos jovens versus a experiência e a solidez daqueles que são muitos anos mais velhos. Tenho certeza de que a batalha entre Hamilton e Leclerc será favorável para ambos", concluiu o italiano.

FELIPE NASR: felicidade FORA da F1, COACH de NORRIS, BORTOLETO na Sauber, bastidores do IMSA e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!