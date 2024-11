Nesta quarta-feira, finalmente foi oficializada a notícia adiantada pelo Motorsport.com no sábado do GP de São Paulo e cuja confirmação todos esperavam: Gabriel Bortoleto foi anunciado como piloto titular da Sauber para a Fórmula 1 2025, recolocando o Brasil no grid pela primeira vez desde o fim de 2017.

O País teve duas aparições na F1 desde então, com Pietro Fittipaldi correndo pela Haas os GPs de Sakhir e Abu Dhabi em substituição a Romain Grosjean, após a batida incendiária do francês no GP do Bahrein, em 2020. Porém, desde Felipe Massa em 2017, o Brasil não tinha um representante em tempo integral.

Mas você conhece Gabriel Bortoleto? As curiosidades da família, carreira e vida pessoal do piloto que encerrará o jejum brasileiro na categoria? O Motorsport.com te conta alguns fatos sobre o novo contratado da Sauber:

1. Família ligada ao automobilismo

Veja Gabriel falando da família a partir de 10min56s:

A origem familiar de Gabriel é simples, tendo a vó trabalhado como doméstica, como contou ao 'The Noite' na penúltima madrugada. Seu pai Lincoln Oliveira se prepara para assumir interinamente como CEO da Stock Car, chegando em 2025 ao cargo na Vicar, que organiza e promove a categoria. Lincoln ainda liderou o fundo United Partners na compra da Vicar em 2020. Também fundou a Americanet e a família detém o controle da KTF, equipe que compete na Stock e em campeonatos de kart pelo Brasil.

Irmão de Gabriel, Enzo Bortoleto é peça-chave no Grupo que comanda a Stock, especialmente o núcleo que cuida da parte técnica, liderando a chegada do novo carro em 2025. Além disso, Enzo teve carreira contundente no kart e competiu em categorias na Europa, como F4 e F3 Britânica. No Brasil, chegou a correr na Sprint Race (hoje NASCAR Brasil), Porsche, Brasileiro de Marcas, Stock Light (hoje Stock Series) e Endurance Brasil. Em dado momento, Enzo abriu mão da Europa para liberar orçamento para Gabriel.

2. Apelido e amizades no esporte a motor

Conforme revelado por Eduardo Barrichello em entrevista ao podcast Motorsport.com, Gabriel é conhecido como 'Bibi' pelos amigos -- Dudu, inclusive, é próximo a Bortoleto, tendo convivido bastante com Bibi quando ainda corrida na Europa, antes de voltar para o Brasil para correr na Stock Car.

Outro amigo de Gabriel é Felipe Drugovich, mais um piloto do País que está no ambiente da F1, sendo reserva da Aston Martin após conquistar o título da F2 em 2022. A dupla inclusive esteve junta em vídeo recente:

3. Multicampeão da F1 como empresário

A carreira de Bortoleto é agenciada pela A14 Management, empresa de agenciamento de propriedade de Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin com o qual Gabriel 'baterá roda' na categoria máxima em 2025.

O bicampeão mundial, aliás, deve ser concorrente de Gabriel por 2 anos, já que tem contrato com a Aston até 2026, quando a Sauber de Bortoleto se tornará Audi em meio à mudança de regulamento da F1 -- o brasileiro assinou vínculo plurianual, com Felipe Giaffone ventilando contrato de 3 anos ao vivo na Band.

4. Destaque desde os tempos do kart

A trajetória de Bortoleto no esporte a motor começou em 2012, quando passava dos 6 para os 7 anos, participando do Campeonato Sul-brasileiro de kart. No mesmo ano, conquistou seu primeiro título na base, no Open do Brasileiro da categoria, na classe mirim. Bortoleto ainda seguiu competindo pelo Brasil por mais três anos, iniciando sua trajetória internacional em 2016, disputando em eventos conhecidos do mundo do kartismo como a WSK Final Cup, a ROK Cup International e o Trofeo delle Industrie.

Após temporada de adaptação na Europa, Bortoleto teve seus melhores resultados no kart em 2018, com o terceiro lugar na classe OKJ do Europeu e no Mundial da FIA, além de um vice-campeonato no WSK Super Master Series. Sua transição para o mundo dos monopostos veio em 2020, em uma temporada muito prejudicada pela Covid-19. Competindo pela Prema, sua estreia veio na Fórmula 4 Italiana. Depois, passou pela FRECA, subiu à F3 e foi campeão no primeiro ano, antes de disputar a F2 2024.

5. Estado civil e acidente mais marcante

Em entrevista na penúltima madrugada ao programa 'The Noite', Bortoleto revelou que namora há 4 anos e afirmou que sua companheira, Isabella Bernardini, o ajuda a focar na carreira de piloto. No programa, ele também relembrou seu acidente mais memorável na carreira.

"O único acidente grave que eu tive na minha vida, eu tinha 6 anos, num dos meus primeiros treinos de kart, um menino veio na maldade e bateu em mim. Aí eu bati no pneu (ao lado da pista), saí voando do kart e caí dentro do pneu. Aí meu irmão foi me pegar lá dentro do pneu, porque fiquei com os pés para cima."

6. Ídolo na F1 e apoiadores fortes

Bortoleto já deixou claro em diversas ocasiões que seu ídolo máximo no automobilismo é Ayrton Senna: o tricampeão mundial inclusive conquistou todos os seus títulos na F1 pela McLaren, cuja academia Gabriel integra até o final do ano -- para ir à Sauber, o brasileiro sairá da Academia de Woking.

De todo modo, o brasileiro tem um rol de apoiadores considerável: a seguradora Porto, o Banco BRB (de Brasília), a Snapdragon e a Barthelemy, além da A14 Management e da própria KTF -- agora, chegam Sauber e Audi.

7. 33º piloto brasileiro na F1

Gabriel Bortoleto (2025 - plurianual)

Pietro Fittipaldi (2020 – por 2 corridas)

Felipe Nasr (2015-2016) - Ambas as temporadas pela Sauber

Lucas di Grassi (2010)

Bruno Senna (2010-2012)

Nelsinho Piquet (2008-2009)

Antônio Pizzonia (2003-2005)

Cristiano da Matta (2003-2004)

Felipe Massa (2002, 2004-2017) - Correu pela Sauber em 2002, 2004 e 2005

Enrique Bernoldi (2001-2002)

Luciano Burti (2000-2001)

Ricardo Zonta (1999-2005)

Tarso Marques (1996-1997, 2001)

Ricardo Rosset (1996-1999)

Pedro Paulo Diniz (1995-2001) - Correu pela Sauber em 1999 e 2000

Rubens Barrichello (1993-2011)

Christian Fittipaldi (1992-1994)

Maurício Gugelmin (1988-1992)

Roberto Pupo Moreno (1987-1995)

Ayrton Senna (1984-1994) – Campeão em 1988, 1990 e 1991

Raul Boesel (1982-1983)

Chico Serra (1981-1983)

Nelson Piquet (1978-1991) – Campeão em 1981, 1983, 1987

Alex Dias Ribeiro (1976-1977)

Ingo Hoffmann (1976-1977)

Luiz Pereira Bueno (1973)

Wilson Fittipaldi Jr (1972-1975)

José Carlos Pace (1972-1977)

Emerson Fittipaldi (1970-1980) – Campeão em 1972 e 1974

Fritz D’Orey (1958-1959)

Nano da Silva Ramos (1955-1956)

Gino Bianco (1952)

Chico Landi (1951-1956)

Além dos impressionantes 33 pilotos na história da F1, os números de vitórias e participações brasileiras também chamam a atenção.

GPs - 803

Entradas - 1.963

Largadas - 1.845

Campeonatos: 8 (1972, 1974, 1981, 1983, 1987, 1988, 1990, 1991)

Vitórias - 101

Pódios - 293

Pole positions - 126

Voltas mais rápidas - 88

Pontos - 3.423

Primeira corrida - GP da Itália 1951 (Chico Landi)

Primeira vitória - GP dos Estados Unidos 1970 (Emerson Fittipaldi)

Última vitória - GP da Itália 2009 (Rubens Barrichello)

Última participação - GP de Abu Dhabi 2020 (Pietro Fittipaldi)

