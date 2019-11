O diretor técnico da Honda na Fórmula 1, Toyoharu Tanabe, disse que o desempenho dos motores Mercedes, Ferrari e Honda nunca esteve tão próximo. No entanto, o japonês afirmou que a Ferrari perdeu rendimento no GP dos Estados Unidos.

A queda no desempenho do motor da Ferrari foi tema de diversas discussões, com Charles Leclerc e Max Verstappen chegando a se desentenderem por conta de o holandês ter dito que a diferença se deu por conta da nova regra da FIA que alterou o fluxo de combustível.

O chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, afirmou que a diferença se deu devido às atualizações aerodinâmicas do time. Qualquer que seja o real motivo, Tanabe disse ao Motorsport.com que a performance do time italiano nas retas não está mais tão à frente do da Red Bull Honda.

“Não podemos separar o arrasto aerodinâmico do chassi da performance do motor”, disse o japonês. “Quando olhamos apenas para a velocidade, a diferença entre nosso carro e o da Ferrari está mais próximo do que nas corridas anteriores”.

“No entanto, não sabemos se isso se deve apenas ao motor ou ao chassi. O ritmo de corrida deles não está tão forte quanto nas provas anteriores. O que significa que o pacote aerodinâmico deles era diferente ou não era adequado ao circuito de Austin. Não sabemos, mas vimos a diferença na velocidade”.

Diferença menor

Verstappen fez a pole no México, mas foi punido por ignorar bandeiras amarelas. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

No GP do México, onde o traçado favorece a Red Bull, Max Verstappen conseguiu fazer um tempo rápido o suficiente para a pole, apesar de ter largado na segunda após receber uma punição. Mas o bom desempenho se manteve em Austin, circuito que não costuma ser o melhor para a equipe, com o holandês largando na terceira posição.

Tanabe ficou surpreso pela performance da Honda se manter competitiva nos Estados Unidos: “Não esperava um quali tão próximo e ver Max na segunda fila”.

“A diferença entre os times de ponta se tornou pequena antes das férias de verão, mas então a Ferrari melhorou muito depois da parada. Agora, estamos nos aproximando novamente, os três times. Mas não sabemos como será o restante da temporada”.

“Vamos esperar para ver a performance de nosso conjunto e nossa competitividade contra Mercedes e Ferrari no Brasil e em Abu Dhabi”.

Evento especial com Verstappen

A Honda levou o piloto holandês ao seu circuito privado em Tochigi para dar algumas voltas com o carro RA272, com o qual Richie Ginther conquistou a primeira vitória da marca na Fórmula 1, no GP do México de 1965. Veja as imagens do teste:

