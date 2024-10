Conheça os pets dos pilotos de F1 que roubam os holofotes

Nos fins de semana da Fórmula 1 há muita coisa para prestar atenção: os carros, pilotos, discussões que rolam nas garagens, sem contar todo o clima agitadíssimo do paddock. No entanto, nos últimos tempos, um novo aspecto tem chamado a atenção: a presença dos animaizinhos de estimação dos competidores.

Muitos já são conhecidos do público e, inclusive, ganharam suas próprias contas nas redes sociais. Além disso, acompanham seus donos nas corridas e dão aquela aumentada na serotonina.

A seguir, conheça os competidores que tem os seus próprios pets!

Roscoe - Lewis Hamilton

Leo - Charles Leclerc

Simba - Pierre Gasly

Sweetcorn - Zhou Guanyu

Tino, Goosey, Frooky, Sasha, Moomoo, Duckie, Tinky, Gucci, Looky e Horsey - Alexander Albon

Alex tem uma série de bichinhos, inclusive, as redes sociais dos mesmos é chamada de "fazenda dos Albons". Os pets são, em sua maioria, cuidados pela família de Albon, que tem carinho por diferentes raças e tipos de animais.

Jimmy e Sassy - Max Verstappen

Verstappen tem dois gatos que sempre aparecem em suas lives jogando jogos on-line. No entanto, o piloto mantém sua vida pessoal longe das redes sociais e não tem muitas fotos com os bichanos.

Porém, já mostrou várias vezes seu conhecimento sobre gatinhos.

Piñón - Carlos Sainz

Enzo - Sergio Pérez

Zeus - Nico Hulkenberg

