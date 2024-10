Desde que se aposentou oficialmente da Fórmula 1 em 2022, o nome de Sebastian Vettel continua sendo relacionado às vagas na categoria. Mais recentemente, ele foi cogitado para o assento ainda disponível na Sauber/Audi.

No entanto, a lista tem dois nomes favoritos: Valtteri Bottas e Gabriel Bortoleto. Desta maneira, Vettel não se mostra como uma real possibilidade. Além disso, o próprio piloto disse que não está nada interessado em retornar ao grid.

Agora, Helmut Marko, que sempre defendeu o retorno do alemão, descartou completamente a possibilidade, exaltando que há muitos novos talentos se apresentando.

"Ele está fora do esporte há muito tempo, enquanto há tantos jovens rápidos agora. Não nos falamos há algum tempo. Ele está em uma área onde não há cobertura, onde os aviões não vão. É em algum lugar no norte da Europa. Não tive notícias dele nos últimos três meses", disse Marko ao Motorsport-Total, site irmão do Motorsport.com na Alemanha.

Portanto, é realmente improvável que Vettel esteja flertando com um retorno à F1, até porque não há vagas no grid para o próximo ano. E um piloto, que ganhou tudo com a Red Bull, certamente não se comove com a perspectiva de terminar na última posição do grid com a Sauber.

ALBON EXCLUSIVO: Bortoleto na F1, Colapinto e Sainz, DEMISSÃO de Ricciardo, Williams '25 e STOCK CAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!