Toto Wolff, chefe da Mercedes, chamou a atenção ao declarar que estava de olho em Max Verstappen para tê-lo em sua equipe no futuro. No entanto, com seus dois assentos preenchidos para 2025, o austríaco entende que é o momento certo para parar de "flertar" com o tricampeão de Fórmula 1.

Depois que Lewis Hamilton anunciou sua saída da Mercedes no final desta temporada, Wolff manteve várias discussões com a equipe de Verstappen no início do ano sobre uma possível troca. No entanto, as conversas não tomaram o rumo esperado.

O austríaco esperava que a turbulência no início da temporada dentro da Red Bull, após as alegações feitas contra o chefe da equipe Christian Horner, aliada a questões sobre a competitividade da equipe a longo prazo, pudesse tentar Verstappen a fazer uma mudança.

No entanto, com as conversas não levando a lugar algum e com a Mercedes cada vez mais impressionada com o progresso do piloto júnior Andrea Kimi Antonelli nos testes deste ano, o interesse no tricampeão mundial diminuiu.

Antes do GP da Itália deste ano, a Mercedes anunciou que Antonelli seria o substituto de Hamilton, o que a equipe espera que seja o início de um relacionamento de longo prazo.

Com Antonelli ao lado de George Russell, a Mercedes falou sobre uma formação de pilotos que espera manter por anos - e é por isso que Wolff não vê mais necessidade em manter ativas as conversas com Verstappen.

Em entrevista ao Motorsport.com, Wolff falou sobre sua abordagem em relação ao futuro de Verstappen: "Estamos saindo do jogo [no sentindo de entrar em 'modo espera']".

"Acho que já expressei isso antes, e temos uma visão semelhante também do lado de Max: você precisa confiar em seus pilotos ou em sua equipe. Você precisa dar o máximo de apoio possível para que seja um sucesso. E somente se as coisas derem muito errado, você considerará outras oportunidades".

George Russell, da Mercedes-AMG F1 Team, 1ª posição, e Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da Mercedes-AMG F1 Team, comemoram no Parc Ferme Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Para mim, é como flertar fora de casa enquanto você está fazendo seu relacionamento funcionar. Não funciona, não estou flertando lá fora".

"Somente se eu quiser mudar, ou considerar uma mudança, é que eu busco uma conversa. E o mesmo acontece com ele. Acho que estamos bastante alinhados em nossos valores em relação a isso".

Enquanto a Mercedes vê Antonelli como alguém para o longo prazo, o futuro de Russell tem sido objeto de interesse - com a Red Bull sugerindo que ele poderia ser um candidato para a equipe de Milton Keynes quando seu contrato atual expirar no final de 2025.

Mas Wolff vê o britânico como parte integrante da equipe alemã nos próximos anos e acha que ele se divertirá com o novo desafio de enfrentar o jovem Antonelli.

"George tem uma trajetória semelhante em termos de kart e fórmula júnior, e George foi o primeiro júnior da Mercedes que se juntou a nós", acrescentou Wolff. "Ele ainda é nosso piloto da Mercedes".

"Não fazemos uma grande diferença [entre ele e Antonelli]. Emocionalmente, damos a eles o mesmo apoio. Nada muda".

"Todo piloto de ponta na F1 sabe que precisa competir com seu companheiro de equipe, seja ele jovem ou velho. O companheiro de equipe de George é Lewis Hamilton, o maior piloto de todos os tempos, há três anos".

"Portanto, ele estará muito bem competindo com um dos mais jovens, que chega com grandes expectativas".

