Antes do início da temporada de 2024, as previsões foram unânimes em colocar as dez equipes da Fórmula 1 no início do campeonato mundial em dois grupos.

De um lado, as cinco principais equipes (Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin) e, do outro, o restante do campo (Williams, Sauber, RB, Haas e Alpine). No que podemos chamar de confronto das 'segundas linhas', a batalha está bem aberta.

No momento, a RB ocupa a sexta posição e conquistou 34 pontos, mas a Haas está se aproximando e subiu para 31 pontos após o GP de Singapura.

A façanha da equipe americana é o veredito mais surpreendente na segunda parte da classificação, especialmente se lembrarmos das previsões da pré-temporada.

A RB conquistou pontos em dez de dezoito finais de semana, a Haas em nove, mas é a tendência que torna a equipe norte-americana a favorita no que será um verdadeiro sprint.

As apostas são altas: terminar a temporada em sexto lugar na classificação dos construtores significa garantir 80 milhões de euros, cerca de R$484 milhões, uma quantia garantida pela distribuição de receita da Liberty Media nos termos do acordo Concorde.

Uma quantia muito importante para uma equipe como a Haas, que permitiria planejar investimentos na estrutura a médio e longo prazo, como a garagem remota, que a equipe ainda não tem.

Embora evite cuidadosamente levar o crédito por essa ascensão, Ayao Komatsu sabe que o progresso também estará associado à sua presença no comando da equipe. Em parte, esse é o caso, mas também há trabalho que vem de longe, ou seja, desde o início da vida do VF-24.

O primeiro objetivo que o departamento técnico estabeleceu para si mesmo no verão de 2023 foi resolver permanentemente o maior problema do VF-23, que era o mau gerenciamento dos pneus. A Haas deu seu próprio toque, mas as diretrizes que vieram de Maranello também ajudaram muito, com o novo sistema de suspensão traseira resolvendo várias dores de cabeça.

O VF-24 provou ser um carro de corrida competitivo e Nico Hulkenberg foi capaz de proporcionar boas corridas. Até o momento, o piloto alemão conquistou 24 pontos para a equipe, demonstrando uma continuidade invejável de desempenho.

Seu recente fim de semana em Singapura foi um exemplo de pilotagem de ponta, desde o sexto lugar na classificação até mais de trinta voltas completadas com a silhueta da Red Bull de Sergio Pérez em seus espelhos. Os dois pontos conquistados sob a bandeira quadriculada foram muito valiosos para a equipe, considerando que nenhum piloto de ponta pagou por qualquer contratempo. De fato, foi um lugar conquistado totalmente no campo.

Na RB, após a pausa de verão, o alarme de aviso soou. O último ponto conquistado remontava ao GP da Bélgica e, desde a retomada das atividades em Zandvoort, apenas zeros. Esse também é o pano de fundo da decisão de colocar Liam Lawson no carro, uma forma de agitar a equipe antes das últimas seis corridas da temporada.

O neozelandês estará sob forte observação, visando sua possível mudança para a Red Bull em 2025, mas, ao mesmo tempo, suas necessidades coincidirão com as da equipe, ou seja, buscar o máximo de pontos possível.

Na busca pela sexta posição, a Williams também poderia participar. A diferença na classificação é significativa, mas dos 16 pontos que a equipe possui atualmente na classificação dos construtores, 12 foram conquistados nas últimas três corridas.

Após o enorme pacote de inovações introduzido em Zandvoort, a equipe mudou de marcha, e a chegada de Franco Colapinto também permitiu que a Williams batalhasse pelos pontos.

Se entre Austin e a Cidade do México eles conseguirem realizar um golpe como o que fizeram no fim de semana em Baku, a Williams também estará no jogo.

