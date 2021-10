Fórmula 1 e Fórmula 2 receberam códigos de conduta e vestimentas que deverão cumprir durante a viagem a Jeddah de 3 a 5 de dezembro para o GP da Arábia Saudita. Pela primeira vez em sua história, o mundo dos GPs obedecerá os costumes locais: braços e pernas devem ser cobertos, apesar da temperatura média de 31 graus, não praticar gestos afetuosos e também uma linguagem que possa parecer profana.

As sugestões de roupas indicam calças compridas e camisas com mangas que cubram os cotovelos, evitando tecidos transparentes. As mulheres também são orientadas a não usar maquiagem muito agressiva, em linha com as novas diretrizes em vigor no país. É expressamente proibido mostrar ombros e pernas acima do joelho, por isso não será possível que usem os uniformes que costumam ser usados ​​em países muito quentes.

Mesmo para funcionários do sexo masculino, as regras são particularmente rígidas nas áreas públicas, onde são solicitados a evitar mostrar os ombros e as pernas. O conselho, portanto, é não usar camisas de manga curta, tops e shorts.

Este último será permitido na pista e em traslados de autódromo-hotel (somente para homens) se fizerem parte da roupa oficial da equipe. Estas não são medidas excepcionais, exigidas pela Fórmula 1, mas sim o protocolo normal para todos aqueles que vão para a Arábia Saudita.

