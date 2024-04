F1: W15 é o terceiro fracasso da Mercedes na era do efeito solo?

Após as quatro primeiras etapas da temporada 2024 da Fórmula 1, o Mercedes W15 continua sendo um objeto misterioso. As declarações da equipe, dos pilotos a Toto Wolff, alternaram entre momentos de preocupação óbvia e outros em que o otimismo cauteloso foi demonstrado, desmentido até agora pelos vereditos da pista.

Esse também foi o caso em Suzuka, um fim de semana em que Lewis Hamilton não teve medo em dizer após os treinos livres que era o melhor fim de semana da temporada, apenas para se ver lutando no domingo em posições distantes do pódio. A Mercedes voltou do Japão com um resultado decepcionante (um sétimo e um nono lugares), somando apenas 34 pontos em quatro corridas, em comparação com os 76 do ano passado.

O que Toto Wolff deve estar pensando? O W15 não está funcionando Foto de: Motorsport Images

"Estamos agora em nossa terceira temporada com essa geração de monopostos", comentou Wolff, "e temos que admitir que temos problemas para acompanhar o ritmo, pois ainda estamos em fase de desenvolvimento", como Wolff entende, não significa tanto atualizações técnicas (que chegarão em Ímola), mas um processo de conhecer o monoposto, que ainda é um canteiro de obras aberto.

Nas quatro pistas em que o W15 foi pilotado até agora, os vereditos foram mistos. É o pior cenário possível para os engenheiros: um carro que, na Arábia Saudita, entrou em crise nos trechos rápidos e depois se confirmou no "esse" de Suzuka nas mesmas parciais que a Red Bull.

Mas as coisas mudam até mesmo no decorrer de uma única corrida. Em Suzuka, depois de um primeiro stint esquecível, as coisas melhoraram gradualmente. "Temos que entender o motivo", admitiu Wolff, "houve uma diferença de três graus na temperatura entre as duas paradas, mas não achamos que esse seja o motivo".

O engenheiro-chefe Andrew Shovlin admitiu que as dificuldades no Japão estavam em outro lugar: "Tivemos problemas nas curvas mais lentas, a maior parte da diferença na corrida foi na chicane e, até o momento, não temos uma compreensão completa desse problema, mas esperamos ter respostas nos próximos dias."

Mercedes W15: aqui está a barriga sem a carroceria Foto de: Giorgio Piola

O otimismo moderado visto no rosto de Hamilton está ligado à resolução de um dos problemas que mais o incomodou nesta fase inicial da temporada. "O comportamento do monoposto, desse ponto de vista, tem sido mais consistente", explicou Wolff. "Entre a traseira e a dianteira, o equilíbrio mecânico melhorou, e isso foi uma boa notícia para Lewis."

Mas mesmo com os pneus traseiros na janela de operação correta, os tempos de volta vistos na corrida não foram os esperados. É aí que entra a correlação entre o que os engenheiros veem no túnel de vento e na pista. Wolff falou de uma grande discrepância em termos de downforce, um problema que já estava presente no ano passado, mas que parece ter se tornado mais grave com o W15.

"O fim de semana de Suzuka nos serviu para entender que o carro tem sua própria janela na qual pode ser rápido", explicou Shovlin, "mas assim que o vento ou a temperatura mudam, as coisas mudam muito."

O que a Mercedes está realizando é um trabalho de conhecimento do monoposto que continua pista após pista, enquanto os adversários no momento são muito claros sobre os méritos e as falhas de seus próprios projetos. Há também aqueles que estão convencidos de que, se os testes de pré-temporada tivessem sido realizados em Barcelona (uma pista técnica por excelência), alguns pontos críticos teriam surgido imediatamente, evitando que a equipe fosse pega de surpresa.

A situação atual também dificulta a compreensão de qual área do desenvolvimento do carro deve ser direcionada. A Mercedes apresentará atualizações importantes no fim de semana de Imola, e os engenheiros esperam chegar à primeira etapa europeia da temporada com mais conhecimento do carro. Caso contrário, o risco é avaliar o novo pacote em um cenário mais confuso.

"Esqueça Max e a Red Bull", admitiu Wolff, "nosso objetivo agora é voltar a brigar com a McLaren e a Ferrari. São duas equipes que, entre a segunda metade de 2023 e o início desta temporada, deram um grande passo à frente. Se eu tivesse que julgar nossa situação de um ponto de vista puramente esportivo, claramente não estamos em uma boa posição, mas temos que voltar a jogar contra nossos rivais diretos, Ferrari e McLaren."

"Posso garantir", concluiu Wolff, "que nenhum de nós vai virar a página com vistas a 2026, somos e continuamos ambiciosos, eu sou tão ambicioso quanto toda a equipe."

