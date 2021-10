Para o diretor técnico da McLaren, James Key, as ideias mais inteligentes a surgirem para os carros de 2022 da Fórmula 1 serão bem menos óbvias que o famoso difusor duplo da Brawn em 2009 graças ao novo regulamento.

Com as equipes praticamente encerrando o desenvolvimento de seus carros atuais, as fábricas estão quase que 100% focadas em garantir que começarão bem a nova era da categoria no próximo ano.

Em meio a tamanho mudança no regulamento, as equipes buscarão explorar qualquer área cinzenta em potencial para encontrar uma vantagem de performance como a da Brawn GP em 2009, quando liderou o ano graças aos difusores duplos.

Mas a direção da F1 fez de tudo para garantir que o regulamento de 2022 seja o mais estrito possível, evitando quaisquer buracos na legislação, freando o ímpeto das equipes de inovar em várias áreas que anteriormente eram possíveis.

E para Key, enquanto isso possa implicar que não teremos nenhuma novidade tão óbvia que possa dominar as manchetes, isso não significa que não teremos conceitos menores que podem fazer a diferença.

"Acho que há muitas sutilezas que podem ser exploradas. E essa será a jornada em 2022. Não veremos coisas como difusores duplos e essas inovações grandes com o regulamento. Eles são muito restritos".

"Mas teremos outras ideias inteligentes e modo de abordar as coisas que começaremos a ver assim que esses carros forem lançados. Então acho que teremos menos armadilhas".

Uma das ambições da Liberty Media com a nova era de carros é nivelar o grid, oferecendo às equipes do pelotão do meio mais chances de vencer. E Key reconhece que alguns elementos, como a menor importância da aerodinâmica, mais tempo no túnel de vento para as equipes do fundo e mais podem ser importantes na criação desse equilíbrio.

"É realmente difícil de dizer o que acontecerá. Quando você tem um novo regulamento como esse, a parte mais aterrorizante do ano é a primeira sessão de classificação, quando todos mostram suas reais velocidades".

"Acho que não saberemos até a classificação no Bahrein, no próximo ano, exatamente onde todos estarão. E mesmo assim poderemos ter algumas surpresas. Mas acho que haverão algumas vantagens para quem estiver no fundo do grid, com o túnel de vento e as simulações, o que será importante para o carro de 2022".

"Foi ótimo terminar em terceiro no ano passado, mas isso teve um pequeno efeito no quanto podemos desenvolver o carro com nossas ferramentas em comparação com aqueles que foram oitavo, nono ou décimo. Então nisso eles possuem uma pequena vantagem".

Mas Key ainda acredita que a qualidade dos membros das equipes de ponta seja suficiente para mantê-las na frente em 2022.

"A infraestrutura, o legado, os métodos, conhecimento e cultura que existem em uma equipe vencedora dá a elas uma pequena vantagem. Você tem aquele tipo de crença e confiança, ferramentas que você acredita".

"Acho que parte do legado dessas equipes maiores, mesmo com o corte nos orçamentos, redução nos investimentos, tenha permitido que elas sigam bem, dando uma certa vantagem".

"Então eu suspeito que a ordem seja meio que similar. Mas, com sorte, todos estarão mais próximos. Porém, suspeito que no começo seja mais espalhado porque todos ainda estãrão se encontrando no conhecimento sobre esses carros".

"Com a passagem do tempo regulamentos levemente mais restritivos, todos estarão mais próximos e aí veremos a ordem de forças".

