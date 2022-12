Coulthard já vê Verstappen como um dos melhores da história da F1

Com apenas 25 anos, Max Verstappen vem se convertendo em um dos grandes nomes da Fórmula 1, acumulando dois títulos mundiais, 35 vitórias e 77 pódios. E para o ex-piloto David Coulthard, o holandês já pode ser considerado um dos maiores da história do esporte.

Neste ano, Verstappen levou o bi em um ano no qual bateu o recorde de mais corridas vencidas em uma mesma temporada, mantendo um rendimento alto. Se ele seguir essa performance e com a Red Bull entregando um bom carro, ele pode conquistar mais títulos nos próximos anos. Mas algo que está longe de ser garantido.

Mas, para Coulthard, mesmo que Verstappen ganhe apenas dois títulos em sua carreira, ele entrará para a história.

"A era Verstappen pode terminar após dois campeonatos. Isso não significa que ele não é um grande piloto, e sim que ele não teve um carro que não pode ser campeão nas próximas temporadas. Não dá para prever algo assim".

"Lewis Hamilton poderia ter vencido nove títulos em vez de sete. No lugar, há a diferença para Fernando Alonso, que normalmente correu com bons carros".

Photo by: Red Bull Content Pool

"Quando você olha, Fernando Alonso deveria ter mais de dois títulos, mas suas decisões na carreira o colocaram em posição de correr na Aston Martin no próximo ano. Suas chances de ser campeão ali são escassas, por mais que não tenhamos dúvidas de seu talento".

"Mas Lewis não precisa ganhar seu oitavo título para que seja reconhecido como um dos melhores pilotos da F1. O mesmo acontece com Max. Creio que ele já seja um dos melhores pilotos. Só um tonto diria que fez isso porque tem um bom carro".

"Se você olhar para o passado, nenhum companheiro teve condições de lutar contra ele. Max é um monstro na pista, uma autêntica máquina de ganhar, e não importa o que digam dele. É um piloto incrível".

