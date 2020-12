Vencedor da temporada 2020 da Fórmula 2 e piloto da Academia Ferrari, Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial da Fórmula 1 Michael Schumacher, fará sua estreia na elite do esporte a motor em 2021 e terá Nikita Mazepin como companheiro na Haas. E na visão do ex-piloto escocês de F1 David Coulthard, o jovem talento germânico precisa bater o 'parceiro' russo. Caso contrário, terá grandes problemas na categoria máxima do automobilismo.

“A Haas é um lugar seguro para aprender. Não espero que ele tenha muitos problemas para vencer o Mazepin, mas se tiver, terá um grande problema”, disse Coulthard ao Express Sport. “Se vencer Mazepin, que é o que espero, estará na Ferrari ou outra equipe em alguns anos.”

“Tudo depende de Charles Leclerc (monegasco que corre pela Ferrari desde 2019) e Carlos Sainz (espanhol que saiu da McLaren para substituir o alemão Sebastian Vettel na escuderia italiana)”, ponderou Coulthard.

O escocês seguiu falando sobre Schumacher: “Tenho visto seu progresso nas categorias. É um piloto focado, em forma e com fome de vitória. Tem personalidade própria, mas sempre consegue se colocar na frente do campeonato com o apoio e oportunidades que consegue. Você pode dar a um piloto um carro muito bom ou uma equipe muito boa, mas se ele não têm as habilidades, não fará nada com isso”.

