Ex-piloto de Minardi, Prost, Jordan, Renault, Toyota e Lotus na Fórmula 1, o italiano Jarno Trulli afirmou que o britânico Lewis Hamilton e o alemão Michael Schumacher, heptacampeões da categoria, conquistaram tantos títulos por causa dos carros dominantes que guiaram.

Para provar seu ponto, Trulli citou à Formulapassion o bom desempenho de George Russell no GP de Sakhir, quando o jovem britânico da Williams substituiu Hamilton, já que o compatriota contraíra o novo coronavírus.

“Russell mostrou de forma esmagadora a superioridade do carro. Sem experiência, já estava conseguindo muito na primeira corrida. Não quero ser mal interpretado, Hamilton é o melhor no grid, mas é justo reconhecer que outros teriam conquistado títulos com aquele ‘foguete’.”

Na visão de Trulli, a prova barenita também mostrou a fraqueza de Valtteri Bottas, finlandês da Mercedes: “Hamilton nunca teve um companheiro tão forte quanto ele, ou quase tão forte. Acho que um verdadeiro fã entende isso."

"O mesmo vale para Michael Schumacher. Além disso, sem um ótimo carro, Michael também não teria vencido tanto. Ele e Lewis quase sempre venceram em grandes carros”, completou o italiano, que enfrentou o alemão na era de ouro da Ferrari na F1.

'CAUSOS' de RICCIARDO com Marko e cia na palavra de Cesar Ramos, destaque da Ipiranga na Stock 2020

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Quem brilhou e o que de melhor aconteceu na temporada 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

.