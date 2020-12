Destaque com a Red Bull no fim da temporada 2019 após ser promovido à equipe no GP da Bélgica daquele ano, Alexander Albon não conseguiu repetir as boas atuações de forma consistente em 2020 e acabou rebaixado à reserva do time na Fórmula 1.

Assim, o anglo-tailandês perdeu a vaga para o mexicano Sergio Pérez, que será o novo companheiro do holandês Max Verstappen em 2021. O consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, explicou a decisão.

De acordo com o dirigente, Albon tem talento, mas carece de consistência e é fraco do ponto de vista mental. O piloto fez apenas dois pódios em 2020, enquanto Verstappen somou dois triunfos, 11 top-3s, uma pole position e bateu o companheiro por 17 a 0 nas classificações.

A comparação com o holandês também é desfavorável para Albon quando se analisa a tabela da temporada: Verstappen fez 214 pontos e terminou em terceiro, ficando a nove unidades do vice-campeão, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. Já Albon foi só o sétimo colocado, terminando o ano empatado com o espanhol Carlos Sainz, da McLaren, com um total de 105 pontos.

Marko falou sobre o ano de Albon: “Analisando o lado mental, todos os resultados insatisfatórios o perturbaram. Seu déficit em relação a Verstappen aumentou ao longo da temporada, não diminuiu. É por uma curta margem, mas cresceu”, explicou o austríaco.

O consultor afirmou ainda que Albon “perdeu uma quantidade desproporcional de tempo” com as mudanças de direção do vento. Segundo Marko, o carro de 2020 da Red Bull era “muito sensível ao vento”. O dirigente também criticou o piloto em relação ao desgaste de pneus.

“Se você tem um companheiro de equipe que guia constantemente no nível máximo, não importa qual seja o carro, isso desempenha um papel de subordinação. Se você olhar dessa forma, ninguém, com exceção de Daniel Ricciardo, esteve ao mesmo nível de Max. E quanto mais tempo duraria a combinação Ricciardo-Max, mais frequentemente e mais claramente Max estaria à frente dela”, completou Marko.

