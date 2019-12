De Mercedes, Russell lidera segundo dia de testes em Abu Dhabi

George Russell mostrou serviço com o carro da Mercedes e com a marca de 1min37s204 fez o melhor tempo do segundo dia de testes em Abu Dhabi. Ao completar 145 voltas, o britânico ainda foi o segundo que mais acumulou quilometragem no circuito de Yas Marina. O top-5 foi completado por: Charles Leclerc, Lance Stroll, Pierre Gasly e Carlos Sainz Jr.

O tempo de Leclerc foi 0s197mais lento do que do piloto de testes da Mercedes. Mais cedo, o monegasco protagonizou um momento de tensão, quando escapou e acertou a barreira de proteção na curva 14. Já Stroll, terminou 0s598 atrás do piloto da Ferrari. O brasileiro Pietro Fittipaldi terminou o dia em oitavo com a marca de 1min39s682 e com 135 voltas completadas, o quarto piloto que mais rodou nesta quarta.

No entanto, o tempo de Russell, que já havia sido o mais rápido da manhã, não foi suficiente para superar a marca estabelecida por Valtteri Bottas na terça-feira. Com uma volta completada em 1min37s124, o finlandês foi o mais rápido dos dois dias de ação em Yas Marina.

Veja a tabela de tempos em Yas Marina:

Pos. Piloto Equipe Tempo Voltas 1 George Russell Mercedes 1min37s204 145 2 Charles Leclerc Ferrari 1min37s401 103 3 Lance Stroll Racing Point 1min37s999 132 4 Pierre Gasly Toro Rosso 1min38s166 146 5 Carlos Sainz Jr. McLaren 1min38s729 112 6 Esteban Ocon Renault 1min38s950 128 7 Alexander Albon Red Bull 1min39s181 139 8 Pietro Fittipaldi Haas 1min39s682 135 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1min39s811 115 10 Nicholas Latifi Williams 1min40s188 107 11 Roy Nissany Williams 1min43s892 38 Veja imagens da Fórmula 1 em Abu Dhabi nesta quarta-feira:

Galeria Lista Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 1 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 2 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 3 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 4 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 5 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 6 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW42 7 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 8 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes AMG F1 W10 9 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault R.S. 19 10 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault R.S. 19 11 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 12 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 13 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 14 / 16 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 15 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull RB15 16 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

