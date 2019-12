O chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, afirmou que a escuderia de Maranello perdeu a batalha desta temporada em 2018, quando projetaram o carro com que Sebastian Vettel e Charles Leclerc viram os rivais da Mercedes dominarem o campeonato.

A Ferrari começou a pré-temporada de 2019 mostrando desempenho promissor e se colocando como time a ser batido, mas depois de oito vitórias da Mercedes nas primeiras oito corridas do campeonato, ficou claro que a equipe italiana não estava no nível necessário para conquistar os títulos.

Questionado sobre porque achava que a Ferrari havia perdido a briga com a Mercedes neste ano, Binotto disse: "Acho que perdemos ano passado, quando projetamos o carro. Porque no fim das contas, não fomos competitivos no início da temporada. E há razões para isso. Então, acho que o projeto do carro que não foi bom o suficiente.

"Vendo nossa taxa de desenvolvimento [ao longo da temporada], de um modo geral, nosso design não foi tão bom quanto nosso principal concorrente. Então, acho que foi isso."

A equipe italiana teve grandes problemas com a confiabilidade do carro, como por exemplo nas corridas no Bahrein e na Rússia, onde poderia ter ganho. Além disso, a equipe foi alvo de intensas investigações, motivadas por alegações dos rivais que apontavam possíveis violações do regulamento.

Carro de Vettel teve falha quando alemão liderava corrida em Sochi. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Foi uma temporada intensa", disse Binotto, que teve em 2019 seu primeiro ano como chefe de equipe. " Havia muito o que fazer. Reestruturamos e reorganizamos a equipe.

"Mas acho que, enquanto fazíamos isso, sempre tentamos abordar e melhorar o carro e acho que fizemos isso durante a temporada, pelo menos em algum nível. Mas agora a temporada acabou e estamos de olho na próxima."

Apesar das afirmações, o chefe da equipe preferiu não detalhar quais são as áreas em que o time buscará melhorar em 2020 e afirmou que o longo calendário permite evoluir ao longo da temporada.

"Sabemos onde estão ao menos algumas de nossas fraquezas, onde somos piores em comparação a eles. Estamos nos esforçando ao máximo para tentar resolvê-las", disse Binotto. "Não sei qual será a situação no início da próxima temporada. Ninguém pode saber agora”.

"Sabemos que será uma temporada de 22 corridas no próximo ano. Então, o cenário do início da temporada ainda poderá ser ajustado mais tarde. O importante é que a equipe permaneça unida, mantenha o foco, trabalhe duro, trabalhe bem e tenha grande motivação".

Relembre quem foram os vencedores de cada corrida da temporada 2019 da F1:

Galeria Lista GP da Austrália: Valtteri Bottas, Mercedes 1 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Bahrein: Lewis Hamilton, Mercedes 2 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP da China: Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Azerbaijão: Valtteri Bottas, Mercedes 4 / 21 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images GP da Espanha: Lewis Hamilton, Mercedes 5 / 21 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images GP de Mônaco: Lewis Hamilton, Mercedes 6 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP do Canadá: Lewis Hamilton, Mercedes 7 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da França: Lewis Hamilton, Mercedes 8 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP da Áustria: Max Verstappen, Red Bull 9 / 21 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP da Grã-Bretanha: Lewis Hamilton, Mercedes 10 / 21 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images GP da Alemanha: Max Verstappen, Red Bull 11 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP da Hungria: Lewis Hamilton, Mercedes 12 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Bélgica: Charles Leclerc, Ferrari 13 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images GP da Itália: Charles Leclerc, Ferrari 14 / 21 Foto de: Alessio Morgese / Luca Rossini GP de Singapura: Sebastian Vettel, Ferrari 15 / 21 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images GP da Rússia: Lewis Hamilton, Mercedes 16 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Japão: Valtteri Bottas, Mercedes 17 / 21 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images GP do México: Lewis Hamilton, Mercedes 18 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP dos EUA: Valtteri Bottas, Mercedes 19 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Brasil: Max Verstappen, Red Bull 20 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images GP de Abu Dhabi: Lewis Hamilton, Mercedes 21 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

