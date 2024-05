Josef Newgarden, além de vencer pela segunda vez consecutiva a Indy 500, levantou uma polêmica envolvendo os pilotos de Fórmula 1.

O norte-americano foi questionado no Pat Mcafee Show sobre os pilotos da Indy na F1 e ele não ficou em cima do muro na resposta: "Com certeza! Qualquer um de nós da Indy poderia correr na Fórmula 1 e a gente arrasaria", declarou.

Newgarden superou Pato O'Ward, da McLaren, na disputa pela vitória - que se estendeu até a última volta com o piloto da Penske superando O'Ward em um movimento crucial. Com o bicampeonato, Josef Newgarden embolsou cerca de R$22 milhões, o maior prêmio da história da Indy.

