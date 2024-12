Di Grassi explica por que "nunca contrataria Hamilton" na Ferrari

Ex-piloto da Fórmula 1 pela extinta equipe Virgin na temporada 2010 e competidor da Fórmula E desde o primeiro ano da categoria, em 2014, o piloto Lucas di Grassi, um dos primeiro campeões do certame elétrico, deu sua opinião sobre a contratação do britânico Lewis Hamilton pela Ferrari a partir de 2025.

Questionado acerca da ida do inglês heptacampeão da F1 ao time italiano de Maranello, transferência que 'abalou as estruturas' da elite global do esporte a motor, di Grassi explicou por que não teria contratado o inglês (veja no vídeo abaixo).

"Eu nunca contrataria o Hamilton para a Ferrari, se eu fosse da Ferrari. Porque, primeiro, é caro, e acho que ele já não está no prime dele. Então, eu não contrataria", afirmou Lucas, que na sequência foi 'provado' pela reportagem: "Por que não contrataria? E você também não está mais no seu prime, mas há maneiras de atenuar isso...". O brasileiro respondeu: "Eu tenho certeza que eu não estou no meu prime, que o Lucas de 30, 25 anos, em uma volta, era mais rápido do que eu agora. Com certeza".

"Eu consigo contornar isso com experiência, estratégia, conversando com a equipe e melhorando a equipe, melhorando o set-up, entendendo melhor o carro... Mas o Alonso também não está mais no prime dele, e o Hamilton também não está. Então assim, eu não contrataria o Hamilton para a Ferrari, contrataria um outro piloto que vai chegar no prime lá dentro da Ferrari no tempo certo", seguiu Lucas, que foi questionado se manteria o espanhol Carlos Sainz na vaga em vez de trazer o inglês da Mercedes.

"Ou deixaria o Sainz (que vai para a Williams), também... Porque acho que não é uma questão de piloto na Ferrari, é uma questão muito mais de acertar o carro. Eles mostraram agora: na hora que acertaram o carro, brigaram pelo título de construtores", continuou di Grassi.

Lucas di Grassi Foto de: Abt-Lola

Questionado sobre o impacto de curto prazo de Lewis na Scuderia de Maranello, o brasileiro respondeu: "Zero... Acho simplesmente que o máximo que ele vai impactar [no curto prazo] é do ponto de vista do marketing, mas acho que, do ponto de vista do resultado, não".

Por fim, o piloto da Yamaha Lola Abt na F-E foi instado a palpitar sobre quem se sairá melhor na disputa interna da Ferrari em 2025: Hamilton ou o monegasco Charles Leclerc? "Acho que o Leclerc vai andar na frente do Hamilton, mas isso depende de várias coisas. Mas, se eu tivesse que apostar, em condições normais, quem vai ser campeão entre Leclerc ou Hamilton, acho que o Leclerc tem mais chances", completou di Grassi.

