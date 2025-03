A Tailândia parece cada dia mais próxima de ter seu próprio GP de Fórmula 1, com a categoria confirmando uma viagem do CEO Stefano Domenicali ao país no começo da próxima semana, antes de sua ida à Xangai para o GP da China.

O calendário atual da F1 é o mais cheio de todos os tempos, com 24 GPs programados para a temporada de 2025, que começa em Melbourne neste fim de semana. No entanto, o recente boom de interesse na série fez com que muitas novas sedes potenciais buscassem um espaço nos próximos anos.

O Circuito Madring de Madri se junta à lista para a próxima temporada, enquanto o GP da Bélgica se tornou o primeiro a assinar um acordo para sediar corridas em uma base rotativa, liberando espaço para outras pistas fazerem o mesmo.

Foi anunciado na quarta-feira que Domenicali continuaria como presidente e CEO da Formula One Management por pelo menos mais cinco anos, com o ex-chefe da Ferrari tendo assumido o cargo em 2021. No decorrer de seu novo contrato, levar a F1 a novos mercados será um dos principais objetivos de Domenicali.

"Acho que a coisa boa que conseguimos fazer nos últimos dois anos foi nos concentrarmos nos lugares que acreditamos representar o futuro da Fórmula 1", disse ele à Sky Sports F1. "Recebemos muita atenção de outros lugares do mundo. A propósito, terminando a corrida aqui em Melbourne, vou a Bangkok para ver - há um interesse potencial do governo em desenvolver algo lá".

"Temos outros lugares na Europa e, como você sabe, há interesses na África e na América do Sul agora".

Uma corrida de rua em torno de Bangkok vem sendo cogitada há algum tempo, mas parece ter dado um passo adiante no ano passado, quando o primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, participou do GP da Emilia Romagna e revelou depois que havia conversado com Domenicali.

Ele escreveu: "De acordo com a intenção do governo tailandês de trazer as corridas de F1 para a Tailândia em um futuro próximo, visitei o Autódromo Enzo e Dino Ferrari e conversei com executivos do Formula One Group".

Bandeira da Tailândia Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Isso está de acordo com nossa política de colocar a Tailândia no radar global para eventos e atividades internacionais."

Ruanda, que sediou o Gala da FIA de 2024, anunciou sua ambição de trazer a F1 de volta à África - embora tenha havido desde então pedidos para que a categoria não fosse para o país por representantes da República Democrática do Congo em meio a um conflito sangrento na região.

Enquanto isso, no GP dos Estados Unidos do ano passado, Domenicali deu a entender que a Argentina poderia retornar ao calendário da F1 no futuro, tendo sediado uma etapa do campeonato pela última vez em 1998.

Antes da abertura da temporada de 2025 na Austrália, o CEO da McLaren, Zak Brown, elogiou a ideia de adicionar corridas rotativas, mas acredita que o calendário chegou ao máximo de 24. Perguntado se a F1 havia atingido seu auge, Brown respondeu: "Não acho que tenha atingido seu auge, o que é bastante empolgante".

"Claramente, algumas coisas atingiram o pico, 24 corridas. Não podemos fazer mais. Eu gostaria de ver, e isso é algo sobre o qual já se falou no passado para aumentar o calendário, talvez ter 20 corridas fixas e oito que se alternam a cada dois anos".

"Essa é uma maneira de entrar em 28 mercados, mas manter um calendário de 24 corridas, porque o calendário é muito difícil para todos, mas é uma maneira de continuar a expandir o esporte".

