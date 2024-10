O GP dos Estados Unidos pôs fim às últimas férias da Fórmula 1 na temporada 2024, e o início da reta final do campeonato trouxe novidades das candidatas ao título: McLaren e Red Bull.

E o ímpeto renovado da Red Bull em Austin, com Max Verstappen chegando a vencer a corrida sprint, sugere que a equipe começou a entender melhor os problemas que enfrenta para tirar desempenho do RB20 etapa a etapa.

No entanto, há outros fatores a serem considerados, sendo que o gerenciamento de pneus em comparação com os adversários foi uma diferença gritante no GP dos Estados Unidos.

Aparentemente, a capacidade de encontrar e gerenciar melhor o ponto ideal de desempenho necessário entre tempo de volta e longevidade durante um stint foi, sem dúvida, um fator durante todo o fim de semana, e algo que faltou durante grande parte de 2024, exacerbado por suas dificuldades com o equilíbrio do carro.

No entanto, não podemos ignorar o fato de que o RB20 também foi equipado com uma série de peças novas, o que talvez tenha ajudado a Red Bull a encontrar o equilíbrio que lhe faltava há várias corridas.

Isso incluiu um layout revisado na parte traseira da asa dianteira, com o quarto traseiro de sua superfície não apenas sendo remodelado, mas também ficando mais curvado do que seu antecessor. Há também uma mudança no perfil vertical na parte traseira da asa de borda, pois ela foi reconfigurada junto com o formato da cauda, que agora está mais inclinada do que antes.

Também houve mudanças no sidepod e na cobertura do motor do RB20 em Austin, com a superfície inclinada para trás mais acentuada, já que o comprimento total do sidepod foi reduzido. Essa mudança coincide com o ajuste do contorno da cintura para proporcionar uma passagem melhor para o fluxo de ar que vai para a traseira do carro.

A McLaren foi uma das várias equipes a declarar várias mudanças para o GP dos Estados Unidos, continuando sua ascensão na ordem de forças, proporcionando um aumento no desempenho do MCL38 nas poucas corridas restantes da temporada.

Comparação da asa dianteira do McLaren MCL38 Foto de: Não creditado

Como tem sido a tendência durante essa era, a asa dianteira e as carenagens da suspensão dianteira foram alteradas em conjunto, tamanha a afinidade aerodinâmica entre elas. No entanto, as alterações na asa dianteira foram sutis, pois a equipe ajustou o tamanho das duas abas superiores na seção externa, com a mais alta agora com uma altura mais contínua em toda a extensão do elemento (setas verdes e comparação com a especificação mais antiga)

Isso também resultou em mudanças nas formas da carenagem da suspensão, com a geometria da perna dianteira do braço inferior alterada. Além disso, a forma da parte externa em forma de taco de críquete da perna dianteira do braço superior foi reconfigurada, juntamente com a forma da carenagem de fixação interna.

Comparação da asa de viga do McLaren MCL38 Foto de: Giorgio Piola

Apesar de ter anunciado a introdução de um novo arranjo de asa beam de elemento único para complementar sua configuração de asa traseira de maior downforce no documento enviado à FIA, a McLaren optou por outra variante de asa beam que aparentemente já estava em sua reserva.

O arranjo de elemento duplo, estilo plano duplo, ainda era uma versão de menor downforce do que a usada em Singapura e provavelmente foi escolhida pela equipe por ser uma quantidade conhecida, em vez de buscar uma solução não testada em apenas uma sessão de treinos, especialmente porque a equipe tinha tantos outros componentes para testar em campo em apenas uma sessão antes da classificação para a corrida de velocidade.

