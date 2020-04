A pandemia de coronavírus já levou ao cancelamento ou adiamento das oito primeiras provas do ano na F1, com a primeira corrida programada para o Canadá, no dia 14 de junho.

Mas, apesar das grandes dúvidas sobre a retomada das corridas, mesmo com o verão no hemisfério norte, o atual CEO da F1, Chase Carey, disse no início desta semana que ainda acreditava poder ter um calendário de até 18 eventos.

O ex-comandante da F1, Bernie Ecclestone, disse que nem tentaria isso e que teria cancelado toda a temporada, por motivos de segurança.

Falando à agência de notícias Reuters, ele disse: “O que eu faria hoje? Eu diria que encerraria a conversa sobre ter corridas este ano.”

"Essa é a única coisa que você pode fazer com segurança para todo mundo, para que ninguém comece a fazer acordos tolos que podem não ser capazes de cumprir."

Ecclestone disse que, embora essa situação pareça dramática, é o que tem acontecido com outros grandes eventos, como a Euro 2020 e as Olimpíadas.

"É uma pena, mas é assim que é", acrescentou Ecclestone.

Questionado sobre a sugestão de Carey, de um calendário de 15 a 18 corridas, Ecclestone disse: "Eu ficaria muito, muito, muito surpreso se eles conseguissem alcançar isso.”

“Espero que sim. Eu realmente espero que eles consigam. Eles poderiam realizar três ou quatro corridas no início do próximo ano e ainda contar para o campeonato de 2020.”

“O problema é onde você terá essas corridas, onde as equipes poderão ir e onde o promotor quer fazer uma corrida.”

"É bom fazer o calendário, é o que você pode fazer enquanto espera. O grande problema é conseguir que os promotores desejem fazer a corrida."

