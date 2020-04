Ex-chefe de Fernando Alonso na Renault, o dirigente Flavio Briatore alertou seu piloto de que Lewis Hamilton seria o preferido da McLaren, equipe para a qual o espanhol se transferiu em 2007, ano de estreia do britânico na Fórmula 1.

Ao podcast Beyond the Grid da F1, Briatore disse: "Ele foi para a McLaren e não fiquei feliz com isso porque não era como o Schumi para ir à Ferrari. Era o Fernando indo à McLaren, e para Fernando, a McLaren nunca foi um sonho”.

"Especialmente, eu disse a ele: tem o novo cara, e o novo cara era Lewis Hamilton, e o novo cara estava ‘no bolso’ de Ron Dennis, como você comigo! E eu prometo que você terá que brigar e o cara estará protegido por Ron Dennis".

O chefe de equipe italiano disse que o então bicampeão mundial estava ciente do desafio, mas achou que sua velocidade seria suficiente para superar qualquer batalha política interna na McLaren.

Questionado sobre como Alonso respondeu às suas preocupações, Briatore simulou: "Não, não, não. Eu sou mais rápido. Mas o ponto é que ninguém, incluindo Ron Dennis, entendeu quão rápido era Lewis Hamilton”.

"Porque, se Ron Dennis entendesse quão rápido era Hamilton, ele [não] gastaria a quantia que pagou a Fernando. Se eu sei em minha casa que tenho um piloto tão rápido, por que preciso de outro? Foi uma grande briga".

Briatore disse que, quando o relacionamento entre Ron Dennis e Alonso entrou em colapso em 2007, ele optou por não interferir. Além de ex-chefe do espanhol na Renault, o italiano também era empresário do bicampeão mundial.

"Eu estava apenas assistindo. Depois de duas corridas, quando você via as trocas de pneus, era feita primeiro para Hamilton e depois para Alonso. Já foi o suficiente, porque eu conhecia o Fernando..."

Alonso está de olho no retorno à F1, e Briatore não duvida que o bicampeão possa ter sucesso se tiver a chance de ocupar uma boa vaga em 2021: "100%. Ele é um Rottweiler, 100%. Muitos contratos expiram e pilotos vão e vêm, então veremos”.

"Gostaria de ver Fernando em um time que tem pelo menos 50% de possibilidade de começar a corrida para vencer. [Mas] não são tantas [equipes]. Você tem Mercedes, você tem Ferrari e você tem Red Bull".

Renault, McLaren, Ferrari e mais: relembre todos os carros de Fernando Alonso na F1

Galeria Lista Minardi M01 (1999) 1 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Benetton B200 (2000) 2 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Minardi PS01 (2001) 3 / 24 Foto de: Minardi Formula 1 Fórmula 1. Renault B201 (2002) 4 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Renault R22 (2002) 5 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R23 (2003) 6 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Jaguar R3 (2002) 7 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R24 (2004) 8 / 24 Foto de: LAT Images Fórmula 1. Renault R25 (2005) 9 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. Renault R26 (2006) 10 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. McLaren MP4-21 (2006) 11 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Teste na Fórmula 1. McLaren MP4-22 (2007) 12 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. Renault R28 (2008) 13 / 24 Foto de: Dave Dyer Fórmula 1. Renault R29 (2009) 14 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Ferrari F10 (2010) 15 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari 150° Italia (2011) 16 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari F2012 (2012) 17 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F138 (2013) 18 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F14-T (2014) 19 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MP4-30 Honda (2015) 20 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MP4-31 (2016) 21 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MCL32 (2017) 22 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MCL33 (2018) 23 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1 McLaren MCL34 (2019) 24 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Teste de F1

VÍDEO: Top-5 de corridas mais geniais de pilotos na F1, por Felipe Motta