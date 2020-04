Fórmula 1 pode estender período de fechamento das fábricas

Devido ao fato das primeiras oito corridas da temporada 2020 da Fórmula 1 terem sido adiadas ou canceladas devido ao Covid-19, a categoria decidiu adiantar as férias de verão, que obrigam o fechamento da fábricas das equipes, e aumentar a duração da pausa em uma semana. Ao invés de duas semanas em agosto, agora são três semanas entre março e abril.

Com isso, a F1 criou a oportunidade de acomodar algumas corridas no período do verão europeu, desde que a situação melhore até lá.

Em uma entrevista via telefone com o Motorsport.com, o chefe da equipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, indicou que o fechamento das fábricas pode ser estendido, com o objetivo de economizar dinheiro.

"Primeiro, temos a possibilidade de aumentar o período do fechamento ainda mais, para economizar dinheiro", disse Vasseur quando perguntado sobre qual será a situação da equipe após o fim das três semanas de fechamento. "Espero que no meio de abril tenhamos uma visão melhor da situação para o resto do ano e, a partir disso, poderemos começar a tomar decisões".

No momento, as equipes estão perdendo muita entrada de verbas, já que as corridas não estão sendo realizadas por causa do coronavírus. Por isso, é muito importante uma redução de custos. Vasseur sugeriu recentemente uma ou mais equipes da F1 não sobreviveriam à crise atual se não houver redução substancial nos custos.

De acordo com o francês, um dos maiores problemas é que a situação é muito imprevisível. "O problema é que não sabemos o quão profunda essa crise será", explicou Vasseur. "Não sabemos se vamos poder correr em Montral ou não".

Por enquanto, o promotor do GP do Canadá afirma que a corrida continua com seu planejamento original de 14 de junho.

"Hoje é difícil ter uma visão clara de qual será a situação e como ficará a temporada. Estamos com dificuldade de construir uma temporada forte, decente, mas nunca sabemos. No final, é difícil imaginar qual será o impacto para a equipe. Temos que ser reativos. Estamos trabalhando em planos, e planos B, C, todas as letras do alfabeto".

Obviamente, as equipes da F1 tem que seguir as medidas tomadas nos países em que estão baseados.

"No final, temos que entender que as decisões tomadas pelas autoridades são cada vez mais importantes e temos que lidar com a situação desse modo", concluiu.

