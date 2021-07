Em meio ao crescimento de Max Verstappen na luta pelo título de 2021, abrindo uma vantagem de mais de 30 pontos no Mundial, o ex-chefão da categoria, Bernie Ecclestone defende que Lewis Hamilton não pode mais ser considerado o número um absoluto da Fórmula 1 em 2021.

Após um bom início de temporada, vencendo três das quatro primeiras corridas do ano, Hamilton viu a Mercedes ter uma queda de performance contra a Red Bull, que chegou à quinta vitória consecutiva no ano com o GP da Áustria.

Somando aos problemas que o heptacampeão teve em seu carro, levando-o a terminar em quarto a prova no Red Bull Ring, Verstappen é mais líder do que nunca na F1, abrindo 32 pontos de vantagem no Mundial em um momento importante do ano, com apenas duas corridas para a pausa de verão.

Questionado pelo jornal alemão Bild sobre Hamilton e se ele seguiria sendo o piloto número um da categoria, Ecclestone foi direto em sua resposta: "Não, não acredito que ele seja no momento".

O ex-dirigente justificou sua opinião com o fato de que outros pilotos também poderiam ser vitoriosos em condição de igualdade nas oportunidades técnicas. Ecclestone disse que há na F1 atual seis pilotos que "poderiam derrotar Lewis e Max com o mesmo carro", mas não mencionou quem seriam esses nomes.

"O bom campeão", disse Ecclestone, "faz a diferença por conseguir enfrentar situações difíceis". Mas ele não tira Hamilton da luta pelo título de 2021 ainda: "Não podemos descartar Lewis sob nenhuma circunstância. Será um duelo emocionante entre ele e Verstappen".

Mesmo assim, Ecclestone acredita que o holandês da Red Bull tem as qualidades necessárias para conquistar o título.

"Ele é talentoso, rápido, mas é preciso também de um pouco de sorte. Vimos com George Russell no ano passado no Bahrein o quanto isso pode ser crucial para um piloto. Ele largou na frente quando substituiu Lewis e, apesar da liderança, não conseguiu vencer por uma questão técnica".

