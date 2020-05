Ecclestone quer Vettel na Mercedes com Hamilton: "Bom para a F1"

Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, disse que torce para que Sebastian Vettel vá para a Mercedes como novo companheiro de Lewis Hamilton. Segundo o dirigente, isso seria "bom para a F1, para o esporte e para os fãs".

"Gostaria de vê-lo na Mercedes contra o Lewis. Eles se dão bem e acho que não haveria problemas. Não é o caso de briga de egos, pois ambos são incrivelmente talentosos. Então seria um grande time", afirmou Bernie em entrevista à RTL.

"Não vejo nem um pingo de preocupação no Lewis e sei que Sebastian adoraria essa oportunidade de correr contra ele (na mesma equipe)", ponderou Ecclestone, que deixou o comando da F1 no começo de 2017.

A declaração do ex-comandante da categoria máxima do automobilismo vem em meio aos rumores da ida de Vettel para a Mercedes. O alemão sairá da Ferrari ao fim de 2020 e busca uma nova casa para o ano que vem.

Companheiro de Hamilton, Valtteri Bottas foi sondado pela Renault. O time busca alguém para a vaga de Daniel Ricciardo, que vai para a McLaren em substituição a Carlos Sainz em 2021. Este, por sua vez, ocupará a vaga de Vettel na Ferrari.

Com a possível saída de Bottas das Flechas de Prata e as portas de Renault e Red Bull fechadas para Vettel, o alemão pode parar na 'compatriota' Mercedes. Assim, a equipe teria 10 títulos da F1 entre seus pilotos, já que Hamilton é hexacampeão.

