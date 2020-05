Chefe da Mercedes vê "rachaduras" entre Ferrari e Vettel; entenda

Homem-forte da equipe Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff fez uma análise sobre a relação entre Sebastian Vettel e Ferrari. O piloto alemão sairá da escuderia italiana ao fim da temporada 2020 e tem seu nome especulado no time alemão para 2021.

"Notei algumas rachaduras no relacionamento entre Ferrari e Vettel. É uma pena que o sonho dele na Ferrari não se tornou realidade, mas é assim que funciona", disse o dirigente em entrevista à TV ESPN inglesa.

A declaração de Wolff vem meio aos rumores de uma ida de Vettel para a Mercedes. As Flechas de Prata contam com o britânico Lewis Hamilton e com o finlandês Valtteri Bottas neste ano, mas não há definição quanto à dupla de 2021.

Além disso, Bottas foi sondado pela Renault, que busca um piloto para a vaga deixada por Daniel Ricciardo. Em 2021, o australiano vai para a McLaren em substituição a Carlos Sainz. O espanhol, por sua vez, ocupará a vaga de Vettel na Ferrari.

Com a possível saída de Bottas das Flechas de Prata e as portas de Renault e Red Bull fechadas para Vettel, o alemão pode parar na 'compatriota' Mercedes. Assim, a equipe teria 10 títulos da F1 entre seus pilotos, já que Hamilton é hexacampeão.

